Milano Cortina 2026, al Villaggio Olimpico spopola il tortino al cioccolato

Il Villaggio Olimpico di Milano inizia ad accogliere gli atleti di Milano Cortina 2026. Tra servizi, mense e cucina italiana, un dolce conquista i social grazie a un video diventato virale.

Il Villaggio Olimpico di Milano apre le porte agli atleti in vista delle Olimpiadi Invernali. Le prime delegazioni, arrivate da 42 Paesi, stanno prendendo confidenza con il complesso di Porta Romana, tra Via Lorenzini e le nuove strutture dedicate all’evento.

All’interno della cittadella non manca nulla. C’è un parrucchiere, un pronto soccorso, una palestra sempre aperta e anche uno spazio per la preghiera. Due mense servono ogni giorno pasti per atleti e staff, dai membri del comitato organizzatore ai volontari impegnati nell’accoglienza.

All’ingresso delle sale da pranzo campeggia un grande “Buon appetito”. Un dettaglio che anticipa l’esperienza culinaria proposta, interamente ispirata alla tradizione italiana. Pasta, pizza e dolci fanno parte del menù quotidiano pensato per chi si allena e gareggerà sul ghiaccio.

Proprio uno dei dessert ha attirato l’attenzione nelle ultime ore. Un video circolato sui social mostra alcune atlete della nazionale canadese mentre scoprono il tortino al cioccolato servito in mensa.

Tra loro c’è anche Courtney Sarault, specialista dello short track, che riprende il momento in cui il dolce viene aperto lasciando colare il cuore caldo di cioccolato. La reazione, spontanea e sorpresa, ha rapidamente conquistato TikTok.

Il filmato ha iniziato a circolare online, mostrando uno spaccato informale della vita nel Villaggio Olimpico e offrendo un primo assaggio dell’atmosfera che accompagnerà Milano Cortina 2026 nei mesi che precedono i Giochi.