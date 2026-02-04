Ylenia Musella uccisa a Napoli, fermato il fratello Giuseppe per omicidio

Ylenia Musella, 22 anni, è morta dopo essere stata colpita con un coltello alla schiena. La polizia ha fermato il fratello Giuseppe, 28 anni, accusato di omicidio volontario dopo ore di ricerche a Napoli.

È stato arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, con l’accusa di aver ucciso la sorella Ylenia, 22 anni, colpendola con una coltellata alla schiena. Il fermo è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Napoli su disposizione della Procura. L’uomo si trova ora nel carcere di Secondigliano.

La giovane è arrivata all’ospedale evangelico Villa Betania in auto, già in condizioni disperate. Aveva ferite compatibili con un’aggressione violenta e il volto segnato da percosse. I medici hanno tentato di soccorrerla, ma le lesioni agli organi vitali si sono rivelate fatali.

Ylenia Musella viveva con il fratello nel rione Conocal, nella periferia orientale di Napoli, in un complesso di edilizia popolare nato dopo il terremoto del 1980. Dopo l’episodio, Giuseppe si era reso irreperibile, facendo scattare immediatamente le ricerche.

Secondo gli investigatori, l’omicidio sarebbe maturato all’interno di un contesto familiare segnato da forti tensioni. Dagli accertamenti non risultano denunce presentate dalla vittima per minacce, stalking o violenze da parte di ex partner, elemento che ha spinto gli inquirenti a concentrarsi sull’ambiente domestico.

L’aggressione, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta in strada. Prima le urla, poi le botte e infine il colpo mortale alla schiena, in una escalation che non è passata inosservata ai residenti della zona.

L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Ciro Capasso. Gli agenti stanno ascoltando amici e conoscenti della ragazza e ricostruendo le sue ultime ore di vita, anche attraverso i social network, dove Ylenia era molto attiva.

Nel quartiere la notizia ha lasciato sgomenti. Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare, spesso ritratta sorridente nelle foto condivise online, frequentatrice abituale delle comitive della zona.