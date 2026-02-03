Milano, morto a 13 anni dopo una caduta dalla finestra: l'ipotesi del sonnambulismo

Un ragazzo di 13 anni è morto a Milano dopo una caduta da una finestra all’ottavo piano. La famiglia parla di sonnambulismo, mentre la polizia mantiene aperte tutte le ipotesi sull’accaduto.

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato in un palazzo di via Pascarella, nel quartiere di Quarto Oggiaro. Un ragazzo di 13 anni è precipitato da una finestra all’ottavo piano ed è morto sul colpo dopo l’impatto.

Secondo quanto riferito dalla madre, il ragazzo soffriva di sonnambulismo. In passato si era già alzato di notte senza rendersene conto, muovendosi per casa in stato di incoscienza.

L’ipotesi è che il tredicenne possa aver aperto la finestra durante uno di questi episodi, finendo nel vuoto. Al momento si tratta di una ricostruzione familiare, ancora al vaglio degli investigatori.

Il corpo è stato trovato intorno alle 3.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i sanitari del 118, arrivati con più mezzi. I tentativi di soccorso non hanno potuto evitare il decesso.

Il ragazzo, riferiscono i familiari, non aveva problemi a scuola né situazioni di disagio evidenti. La polizia non esclude alcuna pista e mantiene aperta anche l’ipotesi di un gesto volontario, in attesa degli accertamenti.