Assegno di inclusione, a Napoli spesa superiore a tutto il Nord: i numeri Inps

La mappa dell’Assegno di inclusione ripropone lo squilibrio già visto con il Reddito di cittadinanza: a Napoli la spesa mensile supera quella di tutto il Nord. I dati Inps di dicembre 2025 mostrano numeri molto distanti tra territori.

L’Assegno di inclusione segue una distribuzione territoriale che ricalca fedelmente quella del vecchio Reddito di cittadinanza, con una concentrazione marcata nel Mezzogiorno. I dati Inps relativi a dicembre 2025 fotografano un’Italia divisa, con Napoli che da sola assorbe risorse paragonabili a quelle dell’intero Settentrione.

Nel capoluogo campano, a dicembre, hanno percepito l’Assegno di inclusione 101.000 famiglie, per un totale di oltre 279.000 persone coinvolte. L’importo medio mensile è stato di 772 euro, un livello più alto rispetto alla media nazionale.

Nello stesso mese, in tutto il Nord Italia i nuclei beneficiari sono stati 116.382, ma le persone coinvolte si sono fermate a circa 215.500. L’assegno medio per famiglia è risultato più basso, pari a 625 euro.

La differenza negli importi ha inciso sulla spesa complessiva. A Napoli sono stati erogati 78,59 milioni di euro in un solo mese, mentre l’intero Nord si è fermato a 72,74 milioni, nonostante una platea di famiglie leggermente più ampia.

Allargando lo sguardo alla Campania, il quadro diventa ancora più evidente. Le famiglie beneficiarie sono state 156.853, con oltre 413.000 persone coinvolte. L’importo medio è stato di 752 euro, per una spesa complessiva vicina ai 118 milioni di euro.

In pratica, più di un quarto delle risorse nazionali destinate all’Assegno di inclusione nel mese di dicembre è confluito in Campania, su un totale mensile di 450,65 milioni.

Il confronto con le regioni del Nord è netto. In Lombardia, che ha una popolazione quasi doppia rispetto alla Campania, le famiglie beneficiarie sono state 39.527, per circa 75.000 persone coinvolte, con un assegno medio di 626 euro.

Dopo la Campania, la regione con il maggior numero di beneficiari è risultata la Sicilia, con 134.389 assegni erogati, 347.151 persone coinvolte e un importo medio di 734 euro a nucleo.

Nel complesso, il Sud ha concentrato la maggior parte della misura. A dicembre l’assegno è stato versato a 447.973 famiglie, pari a oltre il 69% del totale nazionale, per più di 1,1 milioni di persone. La spesa nelle regioni meridionali ha superato il 70% delle risorse complessive.