Choc a Roma, clochard bruciato vivo dopo una lite: fermato un 50enne

Un violento scontro tra due senzatetto a San Lorenzo è finito con un uomo dato alle fiamme. La vittima, ustionata in modo gravissimo, è ricoverata in codice rosso. I carabinieri hanno fermato un 50enne accusato di tentato omicidio.

La discussione è scoppiata in strada, tra giacigli di fortuna e bottiglie vuote. Pochi minuti dopo, uno dei due uomini è stato avvolto dalle fiamme. È successo la sera di sabato 24 gennaio a San Lorenzo, in via dei Marsi, all’angolo con via dei Sardi.

La vittima è un cittadino romeno di 44 anni, senza fissa dimora. Si trovava disteso su un riparo improvvisato quando l’aggressore gli ha versato addosso del liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. I carabinieri lo hanno trovato con ustioni gravissime su gran parte del corpo.

Leggi anche Roma - muore accoltellato dopo una lite: fermato 36enne

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio, dove resta ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono ancora critiche.

Le indagini sono partite immediatamente. I militari del Nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante, insieme alla stazione di Roma San Lorenzo, hanno passato al vaglio le telecamere della zona e raccolto le testimonianze di chi si trovava nei dintorni.

Dalla ricostruzione emerge che, dopo la lite, l’aggressore si sarebbe allontanato per raggiungere un supermercato vicino. Qui avrebbe acquistato una bottiglia di alcol etilico, azione ripresa chiaramente dai sistemi di videosorveglianza.

Poco dopo sarebbe tornato sul posto e avrebbe compiuto il gesto. Subito dopo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Le ricerche si sono concentrate nei luoghi frequentati abitualmente dai senzatetto. Il 50enne, cittadino polacco, è stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina.

Al momento del fermo indossava ancora gli stessi vestiti della sera dell’aggressione, poi sequestrati. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

Il tribunale di Roma ha convalidato il fermo per tentato omicidio e disposto la custodia cautelare in carcere.