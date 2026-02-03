Assistete a Riflettori puntati su Hearthstone il 9 febbraio

Il 9 febbraio alle 18:30 raggiungete la Locanda e unitevi al resto delle persone invitate a Riflettori puntati su Hearthstone, dove presenteremo il futuro del vostro gioco preferito e sveleremo la nuova espansione di Hearthstone, che comprende una nuovissima minaccia che farà tremare Azeroth e alcune meccaniche innovative.

Offriremo anche un assaggio di quello che vi aspetta in futuro: tra ricompense omaggio e festeggiamenti imperdibili alla Locanda, scoprirete i progetti dell'anno a venire. Segnatevi la data sul calendario, spargete la voce e ci vediamo là.