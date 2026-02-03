Olimpiadi Milano-Cortina 2026, kit dei volontari in vendita online: orologi fino a 600 euro, poi giacche e scarpe

Prima ancora dell’avvio ufficiale dei Giochi invernali, parte del kit destinato ai volontari di Milano-Cortina 2026 è comparso online, messo in vendita a prezzi elevati, tra polemiche interne e richiami formali al rispetto delle regole.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non sono ancora iniziate, ma alcuni simboli dell’evento hanno già preso una strada inattesa. Il kit tecnico assegnato ai volontari, pensato come segno di appartenenza al Team26, è finito su piattaforme di compravendita online, trasformato in merce da rivendere.

Tra gli articoli più ricercati spicca l’orologio Swatch realizzato appositamente per i volontari. Un modello non disponibile nei negozi, proposto sul web con prezzi molto variabili: si parte da poco più di 80 euro per arrivare a cifre che sfiorano i 600 euro.

Leggi anche Milano-Cortina 2026 - servono volontari: Jannik Sinner è il primo che ha detto 'sì'

Accanto all’orologio compaiono altri elementi del kit, in particolare capi tecnici a marchio Salomon. Giacche da sci offerte intorno ai 250 euro, scarponcini sui 180 euro, oltre a berretti, scaldacollo e piccoli accessori venduti tra i 20 e i 40 euro. In alcuni casi si tratta di prodotti simili a quelli presenti nella collezione ufficiale già in commercio, circostanza che rende più difficile distinguere cosa provenga realmente dalla dotazione gratuita.

Il fenomeno ha acceso discussioni tra gli stessi volontari, soprattutto sui gruppi social dedicati. La scintilla è partita da una domanda apparentemente innocua: cosa succede al kit se, per motivi personali o di salute, non si riesce a prestare servizio? Le risposte sono state immediate e dure, con riferimenti a esperienze passate di divise ritirate e poi mai utilizzate.

La posizione dell’organizzazione è chiara. La Fondazione Milano Cortina ha inviato comunicazioni dirette ai volontari ricordando che l’uniforme è un kit esclusivo, riservato a chi partecipa effettivamente ai Giochi, e che non può essere ceduto o venduto, nemmeno in parte. Un richiamo formale che, alla luce degli annunci ancora presenti online, non sembra aver fermato tutti.