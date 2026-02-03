Salerno, salumiere ucciso nel suo negozio a Sarno: fermato un 33enne

Un uomo di 60 anni è stato ucciso a coltellate all’interno della sua salumeria a Sarno, nel Salernitano. Il delitto è avvenuto nella notte. La polizia ha fermato un 33enne con precedenti penali.

Un commerciante di 60 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria salumeria a Sarno, in provincia di Salerno. L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte, quando il negozio era chiuso al pubblico.

Secondo quanto emerso nelle prime ore, un uomo di 33 anni si sarebbe introdotto nel locale dando origine a una violenta colluttazione. Durante lo scontro, il salumiere è stato colpito più volte con un’arma da taglio, riportando ferite risultate fatali.

Gli agenti del commissariato di polizia di Sarno sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno rintracciato il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Il 33enne è stato fermato nelle ore successive all’omicidio.

La scena del delitto è stata messa sotto sequestro per consentire i rilievi. Le indagini sono seguite dalla Procura di Nocera Inferiore, che sta ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione.