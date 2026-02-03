Trump chiede un miliardo di dollari di risarcimento all'Università di Harvard

Donald Trump attacca Harvard e chiede un maxi risarcimento, accusando l’università di comportamenti illegali e di aver diffuso informazioni false ai media. Nel mirino anche il New York Times, invitato a correggere un articolo.

Donald Trump ha annunciato di voler ottenere dall’Università di Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari. L’ex presidente ha affidato la sua posizione a un lungo messaggio pubblicato su Truth, spiegando di non voler più avere alcun rapporto con l’ateneo, accusato di un comportamento scorretto che durerebbe da tempo.

Nel suo intervento, Trump ha definito Harvard “profondamente antisemita” e ha sostenuto che l’università avrebbe tentato di far passare un complesso programma di formazione professionale. Secondo la sua versione, l’iniziativa sarebbe stata respinta perché inappropriata e avrebbe avuto l’obiettivo di evitare un risarcimento superiore ai 500 milioni di dollari.

L’ex presidente ha parlato apertamente di violazioni gravi e manifeste, arrivando a sostenere che la vicenda dovrebbe essere affrontata in sede penale e non civile. A suo giudizio, l’istituzione dovrà rispondere delle proprie azioni e il procedimento andrà avanti finché, a suo dire, non verrà fatta giustizia.

Nello stesso messaggio Trump ha criticato la gestione interna della crisi da parte dell’università, definendola dannosa non solo per l’ateneo ma anche per l’intero Paese. Poco dopo, in un intervento separato, ha preso di mira anche il New York Times, chiedendo ai suoi redattori di correggere un articolo che considera completamente errato e accusando il quotidiano di una copertura deliberatamente fuorviante.