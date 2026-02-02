Crans-Montana, il ricordo delle vittime italiane a Bella Ma': Vivono nei nostri gesti

A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, la trasmissione Bella Ma’ ha raccolto voci, ricordi e gesti dedicati ai sei ragazzi italiani morti. Famiglie, amici e scuole hanno raccontato come il loro ricordo continui a vivere.

A distanza di un mese dalla tragedia di Crans-Montana, costata la vita a 41 giovani, il programma Bella Ma’, condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2, ha dedicato uno spazio speciale alle sei vittime italiane: Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi.

Durante la trasmissione è stato presentato il logo di “In campo con Galep”, iniziativa nata per ricordare Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf. Il simbolo accompagnerà per un anno tutte le squadre agonistiche del Circolo Golf e Tennis di Rapallo, comparendo sulle maglie ufficiali come segno di presenza costante del ragazzo nella vita sportiva del club.

A spiegare il significato del progetto è stato il segretario sportivo Alessandro Cau, che ha parlato di un’idea condivisa con il circolo per mantenere vivo il legame tra Emanuele e i giovani atleti. In collegamento anche l’allenatore Simone Brizzolari, che ha ricordato il talento precoce del golfista e la forza dimostrata dalla famiglia nel reagire alla perdita.

Alcuni amici hanno raccontato episodi quotidiani che restituiscono l’immagine di un ragazzo capace di lasciare il segno anche nei gesti più semplici. Flaminia ha ricordato i messaggi mattutini per organizzare una partita e quel sorriso che sapeva mettere a proprio agio chiunque. Gabriele lo ha definito un fratello, con cui aveva condiviso trasferte, risate e un’amicizia costruita nel tempo.

Uno dei momenti più intensi della puntata è stato il ricordo di Giovanni Tamburi, attraverso una lunga lettera scritta dai compagni del liceo scientifico Augusto Righi di Bologna. Parole nate lontano dai riflettori, per raccontare chi era Giovanni dentro la scuola e tra i suoi amici.

Nel testo si descrive il banco rimasto al suo posto, custodito e coperto di rose bianche, come segno di una presenza che non si è interrotta. Un gesto semplice, diventato simbolo di un legame che continua a vivere nei corridoi e nelle aule del liceo.

La lettera ricorda anche il minuto di silenzio osservato in tutte le scuole di Bologna su invito del sindaco, e la partecipazione compatta dell’istituto al funerale. Quel giorno, spiegano gli studenti, il Righi non era più un insieme di classi, ma un’unica comunità raccolta attorno alla famiglia.

Il ricordo è proseguito con una veglia serale davanti alla scuola. Centinaia di candele accese hanno formato il nome Giovanni, mentre amici e familiari hanno condiviso storie, musica e silenzi. Sono risuonate le canzoni che amava, intonate a bassa voce, capaci di coinvolgere anche chi non lo conosceva bene.

La serata si è chiusa con il rombo dei motori, passione che Giovanni coltivava con entusiasmo. Un saluto rumoroso e sincero, pensato per rompere il silenzio e portare in alto ciò che per lui significava libertà.

Nel finale della lettera, i compagni scrivono che Giovanni non è solo una vittima, ma una presenza viva nella quotidianità della scuola. Un nome che continua a circolare nei gesti di solidarietà, nei fiori lasciati in aula, nelle canzoni cantate insieme.

Spazio anche al ricordo di Riccardo Minghetti. Il suo migliore amico Marco Zangolini ha raccontato in trasmissione i giorni di attesa e angoscia dopo la notizia dei dispersi, fino alla conferma della morte. Un dolore improvviso, arrivato proprio nel giorno in cui Riccardo avrebbe compiuto 17 anni.

Un altro compagno, Andrea Berenato, ha parlato della difficoltà di accettare la morte di un coetaneo. Messaggi rimasti senza risposta, l’ultimo accesso visualizzato sul telefono, l’attesa che diventa certezza. Una sequenza di momenti che ha segnato profondamente chi lo conosceva.

Dal liceo Cannizzaro di Roma, dove Riccardo studiava, la vicepreside Teresa Santoro ha spiegato come la scuola abbia accolto gli studenti al rientro con il supporto di psicologi. È stata istituita una giornata del ricordo e organizzati incontri con la protezione civile per affrontare il tema dei rischi e delle emergenze.

Nel ricordare Riccardo, la vicepreside ha citato un passaggio dell’omelia del funerale: un invito ad amare la vita. Un messaggio che la scuola ha scelto di raccogliere, tornando alla normalità senza cancellare il legame con chi non c’è più.