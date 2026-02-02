Scambia la moglie per un ladro e la accoltella nel buio: donna di 94 anni ricoverata a Rovigo

Una notte di paura in una casa di Rovigo: un uomo di 95 anni crede di fronteggiare un ladro e colpisce la moglie. La donna, 94 anni, resta ferita in modo lieve ed è ricoverata per accertamenti.

Si era alzata dal letto nel cuore della notte per raggiungere il bagno, muovendosi nel corridoio senza accendere le luci. In casa regnava il silenzio. Il marito, 95 anni, si è svegliato all’improvviso sentendo dei rumori e, ancora confuso dal sonno, ha pensato a un’intrusione.

L’uomo, che da tempo vive con la paura dei furti, teneva un coltello sul comodino. Convinto di trovarsi davanti a un estraneo entrato in casa, ha reagito d’istinto e ha colpito. Solo dopo aver acceso la luce si è reso conto che davanti a lui c’era la moglie, 94 anni.

Leggi anche Perugia - accoltella la compagna e la figlia di 5 anni a Tuoro sul Trasimeno: la donna è grave

L’episodio è avvenuto tra sabato e domenica nell’abitazione della coppia a Rovigo. Secondo quanto emerso, l’anziano soffre di un principio di demenza senile, condizione che avrebbe contribuito alla confusione e alla reazione improvvisa nel buio.

Subito dopo l’accaduto è partita la richiesta di soccorso. I sanitari intervenuti hanno prestato le prime cure alla donna, che è rimasta sempre cosciente, e l’hanno trasportata in ospedale per ulteriori controlli.

Le ferite riportate sono risultate superficiali e non gravi. La novantaquattrenne è stata comunque ricoverata in osservazione, viste l’età e le modalità dell’episodio. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Quanto accaduto viene ricondotto a un gesto involontario, maturato nello stato di disorientamento dell’uomo. Nelle prossime ore verranno valutate anche le sue condizioni di salute e le misure più adeguate per garantire maggiore sicurezza all’interno dell’abitazione.