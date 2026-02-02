ASUS a ISE 2026 plasma il futuro dell’impresa intelligente

ASUS presenta a Integrated Systems Europe 2026 (ISE 2026) una panoramica completa delle proprie proposte AI-enhanced, che spaziano da Workspace AI e Creator AI a soluzioni per lo smart signage e a strumenti per la videoconferenza. I visitatori possono scoprire come queste tecnologie stiano ridefinendo il mondo business e quello retail, confrontarsi direttamente con gli esperti ASUS e assistere a dimostrazioni live sullo stand ASUS (N. 4L500, pad. 4), presso la Fira Gran Via di Barcellona, dal 3 al 6 febbraio 2026.

All’insegna del tema Always Incredible, le soluzioni in mostra integrano in modo sinergico prestazioni AI, capacità creativa e rispetto ambientale, sempre in linea con la vision di ASUS Ubiquitous AI, Incredible Possibilities e ribadendo l’impegno di lungo periodo dell’azienda a favore della sostenibilità. La stretta collaborazione tra ASUS e Intel® consente, inoltre, di offrire soluzioni potenti e scalabili, progettate per rispondere a sfide concrete in diversi settori e contribuire a un futuro più smart e interconnesso.

Workspace AI

Il nuovo mini PC ASUS NUC 16 Pro è equipaggiato con il processore Intel® Core™ Ultra X9 Serie 3, in grado di assicurare prestazioni AI fino a 180 TOPS. Pensato per creator, sviluppatori e professionisti, dispone di una GPU di nuova generazione Intel Arc™ B390 e offre prestazioni grafiche fino a 1,5 volte superiori rispetto alla precedente generazione, sicurezza di livello enterprise, supporto ad applicazioni AI avanzate e un multitasking sempre fluido.

La funzione ASUS Power Sync consente ai NUC collegati via HDMI® di accendersi e spegnersi in sincronia con i monitor ASUS compatibili, permettendo di eseguire queste operazioni con un unico comando. Grazie al supporto multi-display tramite collegamento in daisy chain, il mini PC NUC 16 Pro si integra perfettamente con i monitor docking ASUS della serie BE per l’utenza professionale, facilitando le configurazioni multiscreen e creando postazioni di lavoro confortevoli ed estremamente efficienti.

Per chi necessita di display senza compromessi di grandi dimensioni, la gamma di monitor microLED ASUS si arricchisce con il nuovo ProArt Cinema PQ099 da 81 pollici, offrendo immagini pixel-perfect e una riproduzione dei colori estremamente accurata, ideali per ambienti Workspace AI immersivi in ambito business.

Completano l’ecosistema i router ASUS ZenWiFi BT10 e ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor, capaci di creare infrastrutture di rete unificate e sicure, integrando operatività indoor e sicurezza outdoor anche in presenza di pareti.

Creator AI

Equipaggiato con una GPU dedicata, il NUC 15 Performance supporta fino a un display 8K e tre display 4K simultaneamente. Il sistema di raffreddamento a tripla ventola poi garantisce prestazioni elevate e stabili anche con carichi di lavoro intensivi.

Il NUC 15 Pro+, invece, si distingue per il design raffinato con finitura silver e un form factor che assicura elevata flessibilità e possibilità di upgrade, rendendolo ideale anche per utilizzi prolungati e processi creativi complessi.

Grazie a una capacità di elaborazione delle immagini avanzata e a ottime doti di connettività, il monitor ProArt PA32KCX 8K è in grado di visualizzare fino a quattro sorgenti video 4K su un unico schermo 8K. Si tratta di una funzionalità che permette di beneficiare di visualizzazioni estese ed immersive, perfette per la creazione di contenuti complessi, la produzione media e flussi di lavoro AI-driven in settori come sanità e sicurezza.

A supporto delle attività professionali di creazione dei contenuti, l’hotspot e router mobile ASUS 5G-GO garantisce upload rapidi e affidabili per studi e piattaforme cloud, mentre il ProArt Switch PQG-U1080 offre connessioni ad alta velocità per le postazioni dedicate alla creatività, assicurando continuità operativa anche nelle fasi di produzione più intensive.

ASUS Room Kit per Google Meet

La presentazione delle soluzioni hardware per Google Meet vede la partecipazione di Gecko Technology Partners, uno dei principali reseller a livello mondiale di queste proposte. ASUS Room Kit per Google Meet offre esperienze di videoconferenza fluide e di alta qualità in HD. Progettata per assicurare un’installazione semplice e rapida, questa soluzione è adatta per sale riunioni di ogni dimensione, dai piccoli spazi meeting informali alle grandi sale conferenze, garantendo a tutti i partecipanti la possibilità di vivere esperienze di alto livello.

Inoltre, ASUS, in partnership con Pexip, presenta la nuova funzionalità di interoperabilità Microsoft Teams Rooms, recentemente rilasciata.

Soluzioni di smart signage per il retail

ASUS rafforza il proprio portafoglio di soluzioni smart per il retail attraverso collaborazioni con partner di primo piano come SimplyNUC, Verybox, SAIMA Systems, Admira e Quividi per offrire esperienze in-store intelligenti, immersive e basate sui dati.

Grazie alla partnership con SimplyNUC, ASUS fornisce piattaforme di AV computing personalizzate per sistemi di digital signage e ambienti retail interattivi. In collaborazione con Verybox e Admira, ASUS propone soluzioni touchscreen che permettono ai clienti di inserire informazioni e accedere in modo semplice a dimostrazioni di prodotto interattive, aumentando il livello di engagement.

La partnership con Quividi consente invece di offrire analytics avanzate per il retail, tra cui il rilevamento in tempo reale dei flussi di persone, il conteggio per aree e l’analisi dei tempi di permanenza, fornendo ai retailer insight concreti e utili per l’ottimizzazione dei layout dei punti vendita e dell’esperienza cliente.

Presenti in mostra anche le soluzioni per il retail dedicate al networking sicuro e alla cybersecurity sviluppate da ASUS e SAIMA Systems, che integrano funzionalità di protezione avanzate per infrastrutture di rete ASUS.