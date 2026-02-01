Kekko Silvestre e Bianca Atzei, amicizia, musica e una lite mai risolta

Kekko Silvestre e Bianca Atzei ripercorrono quindici anni di amicizia, una lite mai chiarita fino in fondo, la musica che li unisce e i momenti più personali, dalla paternità a un Sanremo affrontato nonostante il dolore.

Kekko Silvestre e Bianca Atzei si raccontano senza filtri nello studio di Verissimo, tornando sui passaggi chiave di un rapporto artistico e umano che dura da quindici anni. Tra ricordi, ironia e qualche chiarimento, emerge un legame solido, capace di resistere anche ai momenti più tesi.

L’unico vero scontro tra i due risale a una collaborazione che non è mai andata giù al frontman dei Modà. Bianca ricorda quel periodo come una sparizione improvvisa, tanto da costringerla ad andare sotto casa sua per affrontarlo. Kekko ammette il fastidio provato, ma ridimensiona l’episodio: una reazione istintiva, senza strascichi né rancori.

Il clima resta leggero, complice il botta e risposta che diverte anche Silvia Toffanin. I due artisti mostrano un’intesa fatta di sincerità, quella che permette di dirsi tutto e poi ripartire, come dimostra anche il nuovo singolo inciso insieme.

Spazio poi alla vita privata. Kekko parla della figlia Gioia, oggi quattordicenne, con il tono di un padre presente ma non ossessivo. Racconta il primo amore estivo, l’attesa fuori dalla discoteca fino a notte fonda e la serenità di chi si fida, pur sapendo quanto il mondo possa essere complicato.

Nel racconto entra anche Sanremo, affrontato in un momento fisicamente difficile. Due costole rotte non lo hanno fermato: la spinta decisiva è arrivata proprio dalla figlia. Da lì, una sequenza di emozioni che lui stesso definisce magiche.

La rinascita passa anche dal ritorno a San Siro dopo nove anni. All’inizio il timore di non farcela, poi il palco, il pubblico e la consapevolezza di aver ritrovato il proprio posto. Un percorso fatto di cadute, resistenza e musica condivisa.