Valanghe in Friuli Venezia Giulia: soccorsi attivi tra Sella Nevea e Casera Razzo

Due valanghe hanno travolto gruppi di persone nel pomeriggio del 1° febbraio 2026 in Friuli Venezia Giulia. Soccorsi immediati con elicotteri e squadre a terra, si cercano possibili dispersi.

Nel primo pomeriggio di domenica 1° febbraio 2026, intorno alle 14:30, sono scattate due operazioni di emergenza dopo il distacco di valanghe in montagna. Gli episodi si sono verificati a Sella Nevea e nell’area di Casera Razzo, entrambe località del Friuli Venezia Giulia. Le prime segnalazioni parlano di persone coinvolte e della possibilità che alcuni siano rimasti sepolti sotto la neve.

La centrale operativa Sores ha mobilitato due elicotteri dell’elisoccorso regionale e il mezzo aereo della Protezione Civile. Sul posto sono intervenute anche le stazioni del Soccorso Alpino di Cave del Predil e Forni Avoltri, insieme a Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. A Sella Nevea una valanga ha investito un gruppo di cinque persone: i soccorritori sono riusciti a trarle in salvo, con un ferito affidato alle cure mediche.

Più complessa la situazione sul Monte Tiarsin, dove le operazioni risultano rallentate dal maltempo e dalla morfologia del versante. Il rischio di ulteriori distacchi resta elevato e l’area è abitualmente frequentata da escursionisti e appassionati di montagna. Le squadre continuano a operare con la massima cautela mentre le verifiche sono ancora in corso.