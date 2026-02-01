Ileana Argentin, martedì l'ultimo saluto in Campidoglio e i funerali a Monte Mario

Martedì Roma renderà omaggio a Ileana Argentin con la camera ardente in Campidoglio e i funerali a Monte Mario. Deputata Pd e attivista per i diritti delle persone con disabilità, è morta a 62 anni dopo una lunga malattia.

Roma si prepara a salutare Ileana Argentin, scomparsa il 31 gennaio 2026 all’età di 62 anni. Martedì 3 febbraio sarà allestita la camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, aperta dalle 10.30 alle 13.

Nel pomeriggio, alle 15, si svolgeranno i funerali nella parrocchia di San Francesco d’Assisi a Monte Mario, in piazzetta di Monte Gaudio. Un momento pubblico per ricordare una figura che ha legato la propria vita all’impegno politico e sociale.

Argentin conviveva da anni con l’amiotrofia spinale, affrontata con determinazione. La famiglia ha raccontato come anche nell’ultimo periodo abbia mantenuto forza e lucidità, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Deputata del Partito Democratico per due legislature, dal 2008 al 2018, è stata attiva fin dagli anni precedenti nel volontariato e nell’associazionismo. In Campidoglio, da consigliera comunale, ha seguito i temi della disabilità e della salute mentale durante le amministrazioni Rutelli e Veltroni.

In Parlamento è stata prima firmataria della proposta di legge sul “dopo di noi”, confluita nel testo unificato approvato nel 2016. La norma ha introdotto strumenti di sostegno per le persone con disabilità gravi quando viene meno il supporto familiare.

La famiglia ha ringraziato lo staff medico del Centro Clinico NeMo del Policlinico Gemelli per l’assistenza ricevuta, definita attenta e rispettosa fino agli ultimi giorni.

Nel rispetto della volontà di Argentin, in occasione delle esequie non sono previsti fiori. Chi lo desidera potrà effettuare una donazione a favore della Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca scientifica.