Traoré protagonista della rissa finale in Chelsea-West Ham

Il finale incandescente di Chelsea-West Ham è stato segnato da uno scontro fisico che ha fatto il giro dei social, con Adama Traoré protagonista di una scena fuori controllo negli ultimi minuti del derby.

Meglio non mettersi sulla strada di Adama Traoré. L’attaccante spagnolo del West Ham è finito al centro dell’attenzione dopo quanto accaduto nel recupero della sfida persa 3-2 contro il Chelsea a Stamford Bridge, trasformata negli istanti conclusivi in una vera e propria bolgia.

Arrivato agli Hammers durante il mercato invernale, Traoré ha impiegato pochissimo tempo per far parlare di sé. Il West Ham era avanti di due gol, poi la rimonta dei padroni di casa ha ribaltato il match fino al gol decisivo arrivato oltre il novantesimo.

Dopo il 3-2, la tensione è salita alle stelle. Vicino alla bandierina del calcio d’angolo, Traoré ha avuto un contatto durissimo con Cucurella: lo spagnolo del Chelsea è stato afferrato e spinto oltre la linea di fondo con una mossa che ha immediatamente acceso gli animi.

Subito dopo, Traoré si è girato in direzione dell’assistente di linea con un atteggiamento minaccioso. In quel momento è intervenuto João Pedro, che ha provato a spingerlo da dietro, scelta che ha avuto l’effetto opposto a quello sperato.

La reazione è stata immediata. Traoré si è voltato e ha affrontato l’avversario, scatenando un parapiglia generale. In pochi secondi il campo si è riempito di giocatori, con spintoni, mani al collo e confusione totale, mentre l’arbitro cercava di riportare ordine.

João Pedro è riuscito ad allontanarsi senza conseguenze peggiori, ma la scena ha segnato il finale del derby, diventando uno dei momenti più commentati della serata.