Affresco con volto simile a Meloni: folla nella Basilica di San Lorenzo in Lucina

La curiosità attorno a un affresco restaurato ha richiamato domenica mattina una folla nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Al centro dell’attenzione il volto di un angelo che ricorda quello della presidente del Consiglio.

Dalla prima mattina centinaia di persone hanno raggiunto la Basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, per osservare da vicino l’affresco diventato virale per una presunta somiglianza con Giorgia Meloni. Tra fedeli, curiosi e turisti, l’edificio sacro è stato meta di un via vai continuo per tutta la giornata.

L’attenzione si è concentrata sul restauro che fa da sfondo alla cappella delle Anime Sante, finito al centro di un acceso dibattito già nelle ore precedenti. A chiarire l’origine dell’opera è stato il restauratore Bruno Valentinetti, che ha spiegato di aver riportato alla luce l’immagine preesistente, senza aggiunte o reinterpretazioni personali.

Secondo il restauratore, il dipinto raffigura semplicemente un angelo e ogni eventuale somiglianza sarebbe frutto di percezioni soggettive. Una posizione che non ha spento la curiosità, anzi ha contribuito ad alimentare l’interesse attorno all’opera.

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio, che ha scelto un tono ironico sui social, prendendo le distanze da qualsiasi paragone e commentando con leggerezza l’accostamento al volto dell’angelo.

Complice la giornata di sole e la notorietà improvvisa del dipinto, molti visitatori hanno accettato di attendere in fila pur di osservare l’affresco da vicino. Dopo averlo visto, in diversi hanno ammesso di cogliere una certa somiglianza con il volto della premier, mentre altri hanno parlato di un semplice gioco di suggestioni.