Pino crolla ai Fori Imperiali, tre feriti nel centro di Roma

Un pino si è abbattuto improvvisamente in viale dei Fori Imperiali, nel pieno centro di Roma, ferendo tre persone. L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 1° febbraio, mentre numerosi passanti e turisti stavano camminando lungo il viale.

L’albero è caduto senza preavviso, generando momenti di panico tra chi si trovava nelle immediate vicinanze. Alcuni presenti hanno assistito alla scena a pochi metri di distanza, mentre l’area si è rapidamente riempita di mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. Le ambulanze hanno trasportato i feriti in ospedale per gli accertamenti. Una giovane donna è stata ricoverata al Santo Spirito e le sue condizioni non risultano gravi.

I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della zona e verificato la presenza di eventuali altre persone coinvolte sotto la chioma e i rami del pino caduto.

Dall’inizio dell’anno, nella capitale si sono già registrati otto crolli di pini. Gli episodi sono avvenuti durante un periodo segnato da maltempo persistente, con piogge e vento che hanno interessato la città nelle ultime settimane.