Claudia Luberti muore a 36 anni sulla neve a Campo Felice: malore improvviso dopo l'ultimo selfie

Una giornata sulla neve si è trasformata in tragedia. Una donna di 36 anni è morta dopo un malore improvviso in un comprensorio sciistico abruzzese, poche ore dopo aver scattato una foto sorridente con un’amica.

Una foto sulla neve, condivisa poco prima, poi il collasso improvviso. Claudia Luberti, 36 anni, residente a Zagarolo, è morta sabato pomeriggio nel comprensorio sciistico di Campo Felice, in Abruzzo.

La donna stava trascorrendo la giornata insieme a un gruppo di amici. Gli impianti avevano appena chiuso e la comitiva si stava preparando a rientrare quando Claudia si è sentita male.

L’allarme è scattato subito. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma le condizioni sono apparse critiche fin dai primi istanti. I tentativi di soccorso non hanno avuto esito e per la 36enne non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, con il supporto della compagnia di Avezzano, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, raccogliendo le testimonianze delle persone presenti.

La Procura dell’Aquila ha disposto il sequestro della salma, trasferita in obitorio. Nelle prossime ore verrà valutata l’esecuzione dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche un possibile ruolo delle basse temperature, ma ogni valutazione è rimandata agli esami medico-legali.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i frequentatori abituali del comprensorio e nella zona. Il sindaco di Rocca di Cambio, Giovanni Di Stefano, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della comunità locale alla famiglia e agli amici della donna.