Selfie con un leopardo delle nevi durante una sciata: turista aggredita nello Xinjiang

Una sciatrice è rimasta gravemente ferita dopo essersi avvicinata a un leopardo delle nevi per scattare una foto. L’attacco è avvenuto in una nota località dello Xinjiang, riaccendendo l’attenzione sui rischi legati alla fauna selvatica.

La donna stava sciando fuori pista nei pressi della località di Koktokay, nella regione cinese dello Xinjiang, quando ha notato un leopardo delle nevi vicino all’hotel in cui alloggiava.

Invece di allontanarsi, si è avvicinata all’animale per scattare una foto. Pochi secondi dopo il felino le è balzato addosso, colpendola al volto e alla testa con morsi violenti.

Gli amici che erano con lei hanno temuto il peggio. La sciatrice, pur ferita, è riuscita a restare in piedi grazie agli sci, evitando di cadere e finire completamente sotto l’animale.

Un maestro di sci presente nella zona ha attirato l’attenzione agitando i bastoncini e chiedendo aiuto. Alcune persone sono intervenute, riuscendo a mettere in salvo la donna e ad allontanarla dal leopardo delle nevi.

Trasportata d’urgenza in ospedale, la turista presentava ferite profonde e una forte perdita di sangue. I medici hanno stabilizzato le sue condizioni dopo il ricovero.

L’episodio ha riaperto il tema della sicurezza nelle aree montane frequentate da questi predatori, rari ma potenzialmente letali. Le autorità locali avevano già diffuso avvisi invitando i visitatori a non avvicinarsi agli animali selvatici.

La Cina ospita circa il 60% della popolazione mondiale di leopardi delle nevi. Dopo l’aggressione, i controlli e i pattugliamenti nelle zone turistiche sono stati rafforzati per ridurre il rischio di nuovi incidenti.