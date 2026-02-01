Carolyn Smith racconta dieci anni di lotta contro il tumore

Carolyn Smithz a Verissimo racconta la sua battaglia contro il tumore al seno iniziata nel 2015. La coreografa parla delle cure, della chemioterapia ogni tre settimane e di una situazione oggi stabile, dopo un 2024 definito il periodo più difficile.

Oggi, domenica 1 febbraio, Carolyn Smith torna nello studio di per parlare della sua salute. La coreografa, volto storico di , ripercorre un cammino lungo dieci anni, iniziato nel 2015 con la diagnosi di tumore al seno.

Nel salotto condotto da , Smith racconta come la malattia abbia cambiato la sua quotidianità. Le terapie sono ancora parte della sua vita: la chemioterapia torna con cadenza regolare, ogni tre settimane. Un ritmo che ormai conosce bene e che affronta con disciplina.

Il 2024, dice, è stato il periodo più pesante di questo percorso. Un anno segnato da momenti difficili e da una forte stanchezza fisica e mentale. Poi la reazione: la consapevolezza di aver superato numerosi cicli di cura le ha dato la spinta per riprendere in mano le sue giornate.

Oggi la situazione clinica è definita stabile. I medici seguono con attenzione l’evoluzione del quadro e si mostrano soddisfatti dell’andamento generale. È stato individuato un linfonodo nella zona dei polmoni, ma al momento non viene considerato un elemento allarmante.

Il percorso contro il cancro non è stato lineare. Dopo le prime cure, nel 2017 è arrivata una recidiva. Un altro ostacolo si è presentato nell’estate del 2022, quando la malattia è tornata. Gli effetti collaterali delle terapie precedenti hanno reso necessario un nuovo ciclo di chemioterapia, che prosegue ancora oggi.