Alessandro Tersigni, il racconto sulla paternità e la nascita prematura della figlia Zoe

Alessandro Tersigni racconta la sua vita tra set e famiglia, il legame con la moglie Stefania e i momenti più duri legati alla nascita prematura della figlia Zoe, ospite nel salotto televisivo di Verissimo.

Il pubblico più giovane lo ricorda ne I Cesaroni, mentre oggi Alessandro Tersigni è tornato in prima serata con la fiction Una nuova vita. In televisione l’attore parla soprattutto della sua quotidianità lontano dai riflettori, fatta di lavoro e tempo dedicato ai figli.

Ospite a Verissimo, Tersigni definisce la paternità come l’esperienza più complessa e intensa che abbia mai vissuto. Racconta giornate piene, divise tra i set e la famiglia, senza nascondere le difficoltà che accompagnano il ruolo di padre.

Leggi anche Zaccagni annuncia la nascita della seconda figlia: Benvenuta Dea

L’attore è sposato con la ballerina Maria Stefania Di Renzo. Insieme hanno due figli, Filippo e Zoe. Proprio la nascita della secondogenita, avvenuta nel 2022, ha segnato profondamente la coppia.

Zoe è venuta al mondo in anticipo di tre settimane a causa di un distacco di placenta. Nei primi momenti non respirava e ha trascorso un periodo in terapia intensiva. Tersigni ricorda il primo anno come uno dei più duri della sua vita.

Il percorso non è stato semplice, ma grazie alle cure ricevute all’ospedale Gemelli di Roma la bambina ha superato le complicazioni iniziali. Oggi Zoe sta bene e il padre la descrive con affetto e ironia, come una bambina piena di energia.

Nel racconto trova spazio anche la storia d’amore con Stefania. I due si sono conosciuti durante la preparazione di un musical. L’attore ricorda il primo colpo di fulmine, nato osservandola ballare, e la timidezza iniziale che li ha tenuti distanti per un po’.

La relazione ha attraversato una fase complicata quando la ballerina si è trasferita a Marsiglia per lavoro. Cinque anni di distanza, viaggi continui e sacrifici, fino al momento della scelta di tornare insieme e costruire una famiglia stabile.