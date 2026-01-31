Batman interrompe il consiglio comunale di Santa Clara contro l'Ice

Un uomo vestito da Batman interrompe il consiglio comunale di Santa Clara per contestare ogni collaborazione con l’Ice in vista del Super Bowl, accusando i consiglieri di inerzia e tradimento durante una seduta pubblica.

La scena non arriva da un set cinematografico, ma dall’aula del consiglio comunale di . Durante la seduta del 27 gennaio, un uomo travestito da Batman ha preso la parola per protestare contro il coinvolgimento dell’Immigration and Customs Enforcement nei preparativi del Super Bowl.

L’intervento, inatteso e plateale, è avvenuto davanti ai consiglieri riuniti per discutere temi amministrativi. L’uomo ha chiesto che la città escluda qualsiasi forma di supporto o collaborazione con l’, ritenuta responsabile di operazioni che, a suo dire, metterebbero a rischio la comunità.

Nel suo discorso ha usato toni durissimi. Ha definito il consiglio “disgustoso” e ha chiesto garanzie formali affinché nessuna risorsa comunale venga destinata all’agenzia federale. La richiesta centrale era una presa di posizione pubblica e immediata, senza ambiguità.

Con il procedere dell’intervento, il linguaggio si è fatto ancora più acceso. Rivolgendosi direttamente ai consiglieri, l’uomo li ha accusati di essere “codardi” e “traditori” se non avessero agito. Ha invocato un’azione rapida, sostenendo che l’inerzia potrebbe avere conseguenze gravi.

Il riferimento era legato alla presenza dell’Ice in occasione del , evento che porterà in città migliaia di persone e un forte dispiegamento di forze di sicurezza. Secondo il manifestante, proprio quel contesto renderebbe necessario un netto rifiuto di ogni collaborazione.

I filmati dell’intervento, diffusi poco dopo online, hanno contribuito a rendere virale l’episodio. In rete si sono moltiplicate le reazioni, divise tra chi ha apprezzato il gesto simbolico e chi ha criticato il tono aggressivo e la messa in scena.