Oggi i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, lutto cittadino ad Anguillara Sabazia

Ad Anguillara Sabazia oggi i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. Cerimonia alle 14, con invito al silenzio e allo stop alle attività durante le esequie.

Si svolgono oggi ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati morti nella loro abitazione lo scorso fine settimana. Le esequie sono in programma alle 14 e per l’intera giornata il Comune ha disposto il lutto cittadino.

La decisione è stata ufficializzata dal sindaco Angelo Pizzigallo, che ha invitato residenti, istituzioni, associazioni e attività commerciali a fermarsi durante l’orario della cerimonia, sospendendo momenti ricreativi e iniziative pubbliche in segno di rispetto.

Maria Messenio aveva ricoperto in passato il ruolo di assessore alla Sicurezza nella stessa amministrazione comunale. Il primo cittadino l’ha ricordata come una figura presente nella vita pubblica locale, impegnata nelle istituzioni e vicina ai cittadini. Accanto a lei, il marito Pasquale Carlomagno, descritto come uomo riservato e legato alla famiglia.

Sui corpi dei due coniugi sono state eseguite le autopsie dopo il ritrovamento nella loro casa. La vicenda si inserisce nel quadro che riguarda il figlio Claudio Carlomagno, detenuto con l’accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo.

Il sindaco ha chiesto ai mezzi di informazione di mantenere discrezione durante la cerimonia funebre e di evitare riprese o registrazioni video all’interno della chiesa. L’invito è a garantire raccoglimento e riservatezza per i familiari e per chi parteciperà alle esequie.

L’amministrazione comunale ha inoltre fatto sapere che un ulteriore lutto cittadino sarà proclamato in occasione dei funerali di Federica Torzullo, non appena verrà resa nota la data ufficiale della cerimonia.