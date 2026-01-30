Morte di Eucherio Bricca ad Apecchio, niente autopsia sul consigliere trovato sotto la jeep

La morte di Eucherio Bricca, consigliere comunale di Apecchio, resta senza autopsia. Decisiva l’ispezione esterna sul corpo dell’uomo, trovato senza vita dopo una notte di gelo schiacciato dalla sua jeep.

Non ci sarà l’autopsia sul corpo di Eucherio Bricca, consigliere comunale di Apecchio di 75 anni, morto dopo essere rimasto schiacciato sotto la propria jeep per un’intera notte. La decisione è stata presa dagli organi competenti, che hanno optato per una semplice ispezione cadaverica fissata nel primo pomeriggio.

L’esame esterno precederà l’esposizione della salma nella casa funeraria Domus Umana, inaugurata da pochi giorni. Qui familiari, amici e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto all’uomo, figura nota nella comunità dell’entroterra pesarese.

Secondo quanto accertato, la causa principale del decesso è stata lo schiacciamento toracico provocato dalla jeep, una Mitsubishi Pajero. Il mezzo avrebbe ceduto lentamente su un terreno reso instabile dalla pioggia incessante, scivolando di alcuni metri fino a fermarsi in un fossato trasformato in una distesa di fango.

Resta incerta la dinamica. L’ipotesi ritenuta più plausibile è che Bricca fosse sceso dal veicolo per un controllo, perdendo l’equilibrio sulla pendenza. Sarebbe finito sotto l’auto, senza riuscire a liberarsi, mentre il terreno cedeva sotto il peso del mezzo e del suo corpo. L’ipotermia avrebbe aggravato una situazione già disperata.

Poco prima di mettersi in viaggio verso San Martino del Piano, Bricca aveva trascorso del tempo in un bar della zona. Aveva parlato a lungo di fotovoltaico, materia che conosceva a fondo, lasciando colpiti gli amici presenti per la competenza e la passione con cui spiegava dettagli tecnici.