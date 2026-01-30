Francesco Oppini e il peso della fama di Alba Parietti a scuola

Francesco Oppini racconta gli anni difficili tra scuola e adolescenza, segnati dagli insulti dei compagni e dal peso della popolarità di sua madre Alba Parietti. Oggi parla di quel periodo e del percorso che lo ha aiutato a superarlo.

Francesco Oppini torna con la memoria agli anni delle medie e del liceo, quando la popolarità di Alba Parietti esplodeva in televisione. In classe, però, quel successo aveva un prezzo. I compagni lo prendevano di mira di continuo, trasformando il cognome che portava in un bersaglio quotidiano.

Ospite in tv, Oppini ha descritto un clima pesante. Gli insulti erano frequenti e spesso legati all’aspetto della madre, considerata un simbolo di bellezza di quegli anni. Lui, al contrario, si vedeva come un ragazzo semplice, cresciuto in provincia, lontano dai riflettori e dalle abitudini che associava al mondo dello spettacolo.

Si sentiva fuori posto. Mentre attorno a lui circolavano riviste e commenti su sua madre, lui cercava di restare ai margini, legato agli amici di sempre e a una vita che definisce normale. L’arrivo della madre davanti a scuola attirava l’attenzione di tutti e alimentava prese in giro e frasi pesanti.

Quel periodo ha lasciato segni profondi. Oppini ha raccontato di aver attraversato una fase di rabbia, arrivando a incolpare la madre per quello che stava vivendo. Col tempo ha scelto di farsi aiutare da uno psicologo, un passaggio che gli ha permesso di rileggere quegli anni e cambiare sguardo su di lei e su se stesso.