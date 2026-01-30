Texas, lite per patatine fritte finisce in sparatoria: uomo ucciso a Fort Worth

Una discussione banale finisce in tragedia in Texas: un uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo una lite nata per una porzione di patatine fritte non condivise. Il sospettato è in fuga.

Un diverbio nato per una semplice porzione di patatine fritte si è trasformato in un omicidio. È accaduto a Fort Worth, in Texas, nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 gennaio 2026, intorno alle 18:30, all’interno di un complesso residenziale.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato un uomo adulto a terra con una grave ferita d’arma da fuoco alla testa. I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile durante il trasporto in ospedale.

Alcuni residenti avevano sentito chiaramente uno sparo e avevano contattato il numero di emergenza. Le testimonianze raccolte dagli investigatori hanno permesso di ricostruire i momenti precedenti alla sparatoria e di identificare rapidamente un sospettato.

Secondo quanto emerso, la vittima stava discutendo con un’altra persona per del cibo appena ordinato. L’uomo non voleva dividere le patatine con il conoscente, e la discussione sarebbe degenerata fino all’uso dell’arma da fuoco.

Il presunto responsabile, che vivrebbe nello stesso complesso della vittima, si è allontanato subito dopo i fatti ed è attualmente ricercato. Le autorità stanno proseguendo le operazioni per rintracciarlo, mentre gli investigatori continuano a raccogliere elementi utili al caso.

Le forze dell’ordine hanno parlato di un episodio isolato e non risultano, al momento, ulteriori minacce per i residenti della zona.