Piero Pelù, morto il padre Giovanni a 98 anni dopo l'Alzheimer

È morto a 98 anni Giovanni Pelù, padre del cantante Piero Pelù. Soffriva di Alzheimer da tempo. Il musicista lo ha ricordato con parole affettuose sui social, raccontando un legame profondo, fatto anche di difficoltà familiari nel corso degli anni.

Lutto per Piero Pelù. Il padre Giovanni è scomparso all’età di 98 anni dopo una lunga malattia. L’Alzheimer aveva segnato gli ultimi anni della sua vita, vissuta lontano dalla scena pubblica e dai riflettori che invece hanno accompagnato la carriera del figlio.

Giovanni Pelù era un tecnico radiologo, uomo riservato e discreto. Il cantante aveva parlato più volte della malattia del padre, descrivendo momenti difficili alternati a improvvisi attimi di lucidità. In uno di questi episodi, raccontò che il padre lo aveva riconosciuto chiamandolo con un soprannome affettuoso e ironico.

L’addio è arrivato con un messaggio pubblicato sui social. Il musicista ha salutato il padre ricordando il tratto di strada condiviso insieme alla famiglia e dichiarando di essere fiero di essere suo figlio. Parole semplici, cariche di affetto, affidate a un post accompagnato da un ricordo personale.

In passato Pelù aveva parlato anche delle difficoltà vissute in famiglia, soprattutto negli anni dell’ascesa artistica. Il successo e il suo carattere ribelle avevano creato distanze, come lui stesso aveva ammesso, spiegando che i genitori avevano faticato ad accettare il suo percorso.

Nonostante le incomprensioni, il rapporto con il padre è rimasto saldo nel tempo. Un legame che ha attraversato stagioni diverse della vita, fino agli ultimi anni segnati dalla malattia di Giovanni Pelù.