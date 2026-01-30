Recensione EPOMAKER x AULA F75 Max

Tastiera compatta, wireless, con display TFT, meccanica 75% che punta su comfort e personalizzazione

La EPOMAKER x AULA F75 Max rappresenta l’evoluzione naturale della già apprezzata F75, mantenendo il layout compatto al 75% e introducendo nuove funzionalità orientate alla produttività e al gaming moderno. Parliamo di una tastiera meccanica wireless a tripla modalità, con struttura gasket-mount, schermo TFT integrato, manopola in metallo e un’attenzione particolare all’acustica e al comfort di digitazione. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza premium in formato compatto, senza rinunciare a personalizzazione, prestazioni e versatilità d’uso su più piattaforme.

Materiali e design

Dal punto di vista costruttivo, la F75 Max utilizza una scocca in plastica ABS, una scelta comune in questa fascia di prodotto che consente di contenere peso e costi senza sacrificare la solidità strutturale. La piastra interna è realizzata in PC (policarbonato) con Flex-Cut parziale, una soluzione che migliora la flessibilità complessiva del piano di battitura e contribuisce a rendere la digitazione più morbida e controllata. Il layout ANSI USA al 75% integra 80 tasti, una manopola in metallo per il controllo del volume e uno schermo TFT personalizzabile, che aggiunge un tocco distintivo sia dal punto di vista estetico sia funzionale.

Le dimensioni compatte (32,8 x 14,3 x 4,4 cm) permettono di risparmiare spazio sulla scrivania, mentre l’altezza frontale ridotta a soli 20 mm e il supporto regolabile su due posizioni migliorano l’ergonomia complessiva. I keycap sono in PBT double-shot con profilo Cherry, una combinazione apprezzata per resistenza all’usura, stabilità nel tempo e comfort durante sessioni prolungate di digitazione. La retroilluminazione RGB per tasto, con LED orientati verso sud, garantisce una diffusione uniforme della luce ed è compatibile con una vasta gamma di keycap aftermarket.

Hardware e prestazioni

Il cuore tecnico della EPOMAKER x AULA F75 Max è costruito attorno a una struttura gasket-mount, che isola il PCB dalla scocca riducendo vibrazioni e risonanze indesiderate. La presenza di cinque strati di smorzamento acustico — Sandwich Pad, IXPE Switch Pad, PET Sound Pad, schiuma inferiore e silicone inferiore — contribuisce in modo concreto alla firma sonora “cremosa” dichiarata dal produttore, eliminando eco interne e rendendo il suono dei tasti più pieno e controllato. Gli switch preinstallati sono i LEOBOG Reaper, lineari a 5 pin, con forza di attuazione di 45±3 gf e fondo corsa a 55±3 gf. Il pre-travel di 1,8 mm e la corsa totale di 3,6 mm li rendono adatti sia al gaming che alla scrittura prolungata.

Gli stabilizzatori a piastra, già lubrificati e ottimizzati in fabbrica, assicurano una buona stabilità dei tasti più lunghi e contribuiscono a ridurre rumori metallici. Sul fronte della connettività, la tastiera offre tripla modalità: USB-C cablata, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0. In modalità cablata e 2,4 GHz il polling rate raggiunge i 1000 Hz, con una latenza rispettivamente di 3 ms e 7 ms, valori perfettamente adeguati per il gaming competitivo. In Bluetooth la latenza sale a 18 ms, più indicata per produttività e utilizzo quotidiano. È presente il supporto NKRO completo, che consente la registrazione simultanea di più pressioni di tasti, fondamentale in ambito gaming e professionale.

La batteria integrata da 4000 mAh garantisce fino a 30,5 ore di utilizzo con RGB attivo e circa 80 ore con retroilluminazione disattivata, numeri coerenti con una tastiera dotata di display e illuminazione per tasto.

Uso quotidiano

Nell’utilizzo reale, la F75 Max si distingue per una digitazione confortevole e rilassante. La combinazione tra struttura gasket-mount, piastra flessibile in PC e sistema multilayer di smorzamento restituisce un feeling morbido e un suono profondo, privo di risonanze fastidiose. Questo la rende particolarmente adatta a lunghe sessioni di scrittura, programmazione o lavoro d’ufficio. Il layout compatto al 75% conserva i tasti funzione essenziali e la fila dei tasti direzionali, mantenendo un buon equilibrio tra ingombro ridotto e produttività. La manopola fisica per il volume aggiunge un livello di controllo rapido molto apprezzabile, mentre lo schermo TFT permette di visualizzare informazioni utili come stato della connessione, livello della batteria, indicatori luminosi e GIF personalizzate, rendendo l’esperienza più interattiva e moderna.

Dal punto di vista della personalizzazione, la hot-swap compatibility con switch meccanici a 3 e 5 pin consente di sperimentare facilmente diverse tipologie di switch senza saldature. La retroilluminazione RGB per tasto, gestibile tramite software, scorciatoie e display, offre un’ampia gamma di effetti e possibilità di configurazione. Anche la rimappatura dei tasti e la gestione delle macro ampliano le potenzialità in ambito gaming e produttivo. La compatibilità multipiattaforma con Windows, Mac, Android e Linux rende la F75 Max una soluzione flessibile per chi utilizza più dispositivi o ambienti di lavoro differenti.

Conclusioni

La EPOMAKER x AULA F75 Max si posiziona come una tastiera meccanica compatta estremamente completa, capace di unire design moderno, soluzioni tecniche orientate al comfort acustico e prestazioni solide sia in ambito gaming sia produttivo. Il display TFT, la manopola in metallo e la tripla modalità di connessione la distinguono da molte concorrenti nella stessa fascia di mercato, mentre la cura per l’acustica e l’ergonomia la rendono adatta a un utilizzo intensivo quotidiano.

Pur utilizzando una scocca in ABS, risulta un prodotto maturo pensato per utenti esigenti che cercano una tastiera compatta ma senza compromessi funzionali.

Voto 9 / 10

Pro

Struttura Gasket-Mount

Suono cremoso con 5 strati fonoassorbenti

Display TFT personalizzabile

Tripla connettività wireless e cablata

Hot-swap 3/5 pin

RGB per tasto orientato a sud

Contro