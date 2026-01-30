GeForce NOW porta le prestazioni GeForce RTX sui PC Linux

GeForce NOW porta le prestazioni di GeForce RTX su un numero ancora maggiore di piattaforme, con l'app GeForce NOW per PC Linux che entra in fase beta questa settimana, ampliando le opzioni di cloud gaming per i giocatori Linux.

Per celebrare il debutto, arrivano nel cloud 10 nuovi titoli, tra cui The Bard’s Tale IV: Director’s Cut e The Bard’s Tale Trilogy, ideali per un weekend all’insegna dell’esplorazione e delle avventure dungeon crawler.

Progettata per PC desktop e notebook, la nuova app GeForce NOW per Linux supera la precedente esperienza ottimizzata per i dispositivi portatili, avvicinandosi per funzionalità e usabilità all’app GeForce NOW su Windows. Poiché il rendering avviene interamente nel cloud, anche una vasta gamma di dispositivi può ora sfruttare le tecnologie RTX più avanzate, come ray tracing e NVIDIA DLSS 4, con prestazioni di livello GeForce RTX 5080 trasmesse in streaming direttamente sul desktop.

Con l’introduzione della nuova app, i PC Linux entrano a pieno titolo nell’ecosistema delle app native GeForce NOW, che comprende già Windows, macOS, Chromebook, dispositivi mobili, smart TV e molte altre piattaforme. Questo si traduce in una libertà senza precedenti: sempre più modi per giocare ai propri titoli preferiti, ovunque e direttamente dal cloud.

E l’azione non si ferma qui: Delta Force di Team Jade arriverà su GeForce NOW il 3 febbraio, portando combattimenti tattici ad alta intensità su quasi qualsiasi dispositivo, senza necessità di download.