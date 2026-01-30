Antonio Albanese torna al cinema con Lavoreremo da grandi, commedia corale ambientata sul lago d'Orta

Antonio Albanese torna al cinema con una commedia notturna e corale. Racconta amicizia, fallimenti e provincia, tra tenerezza e ironia. L’attore-regista parla del legame con il lavoro operaio e definisce il nuovo film il suo progetto più audace.

«Dopo Cento Domeniche mi sono detto che, se ero riuscito ad affrontare una storia così dura, potevo spingermi verso qualcosa di ancora più complicato: la comicità». Antonio Albanese riassume così il percorso che lo ha portato a dirigere e interpretare Lavoreremo da grandi, in sala dal 5 febbraio.

Il film segue tre amici in una lunga notte segnata da imprevisti e scelte sbagliate, complice qualche bicchiere di troppo. Accanto ad Albanese ci sono Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. Per il regista è la prima esperienza con un racconto davvero corale, costruito quasi interamente dopo il tramonto.

Leggi anche Claudia Pandolfi torna al cinema con una storia toccante

I protagonisti sono uomini ai margini, senza qualità speciali né traguardi da esibire. Albanese li descrive come persone che non hanno sfondato, ma custodiscono un’amicizia solida e una forma di leggerezza ostinata. Proprio questo sguardo tenero su figure fuori rotta rende il film, a suo dire, il più trasgressivo della sua carriera.

L’ambientazione è decisiva: un piccolo mondo fermo nel tempo, in contrasto con la bellezza del lago d’Orta. In una grande città, spiega il regista, la storia avrebbe perso forza. Il riferimento è al cinema di provincia di Carlo Mazzacurati, che Albanese ricorda come maestro e punto di partenza del suo percorso artistico.

Quel tipo di umanità gli è familiare. Prima del successo è stato operaio e il lavoro resta un tema centrale del suo sguardo. Lo ha raccontato in molte forme e torna anche nel titolo del film, che richiama un’idea rimandata, un futuro che sembra sempre più in là.

Nel frattempo Albanese sta dando forma a un nuovo personaggio, descritto come “un quasi generale che vede quasi tutto”. Intanto, in questa storia notturna, lascia spazio a figure sbandate ma non prive di slancio, convinte che prima o poi arriverà il momento per fare i conti con ciò che hanno lasciato in sospeso.