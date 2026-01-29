Bianca Balti, un anno dopo la chemio: la ricrescita dei capelli segna la rinascita

A un anno dall’ultima chemioterapia, Bianca Balti ripercorre sui social la perdita e la ricrescita dei capelli dopo la diagnosi di tumore ovarico. Un video mostra mese per mese i cambiamenti del suo corpo e il valore che oggi attribuisce a quei segni.

A dodici mesi dall’ultima seduta di chemioterapia, Bianca Balti ha scelto i social per fissare una data che per lei pesa più di molte ricorrenze ufficiali. Con un video ha mostrato il cambiamento dei suoi capelli nel tempo, trasformandoli nel simbolo più visibile del percorso affrontato.

La modella aveva reso pubblica a settembre 2024 la diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio. In passato, nel 2022, si era sottoposta a una mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1. Il 28 gennaio 2025, ha ricordato, si era chiuso il ciclo di cure.

Quel giorno non ci furono celebrazioni. Nessun segnale esterno a segnare la fine delle terapie. Balti ha raccontato di aver vissuto quel momento in silenzio, con una sensazione amara che ancora oggi fatica a lasciare andare. Le domande ricevute nel tempo sui suoi capelli l’hanno spinta a condividere le immagini.

Nel video la ricrescita appare evidente: più folta, più riccia rispetto al passato. Nessun trattamento particolare, ha spiegato, solo il tempo e il corpo che reagisce. Li definisce ribelli, difficili da gestire, ma li guarda con un affetto nuovo.

Ogni giorno, ha scritto, quei capelli le ricordano che il suo corpo ha retto. Un dettaglio che prima sembrava scontato ora diventa un segno concreto di resistenza, qualcosa da osservare allo specchio e riconoscere come parte della propria storia recente.