Gamblizard spiega i rischi di giocare in casinò senza licenza ADM

In Italia il gioco pubblico è controllato dallo Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dal 2012 ADM gestisce e controlla il gioco online. Per operare legalmente in Italia, un casinò deve avere un’autorizzazione ADM.

Questo include obblighi fiscali, controlli tecnici sui giochi e misure di tutela del giocatore. Anche con le regole attive, i siti web senza licenza restano accessibili in Italia. In questo articolo gli esperti di Gamblizard spiegano il ruolo di ADM. Descrivono anche i rischi del gioco su siti senza concessione italiana.

Quali aspetti controlla ADM nei casinò online italiani?

ADM svolge il ruolo di autorità di controllo e supervisione per tutti gli operatori autorizzati. Il suo intervento riguarda aspetti tecnici, economici e di tutela dei consumatori. Secondo i dati di ADM, nel 2023 operavano più di 80 concessionari online. Nello stesso anno il gioco online ha superato i 73 miliardi di euro di raccolta. Le entrate fiscali per lo Stato hanno superato gli 11 miliardi di euro.

I giocatori italiani incontrano casinò non autorizzati tramite pubblicità estere. Li trovano anche sui social network o nei risultati di ricerca. Si consiglia di effettuare sempre un controllo preliminare. Il numero di concessione ADM deve comparire nel sito e rimandare a una pagina ufficiale. Gli esperti di Gamblizard Italia dichiarano onestamente quali casinò hanno una licenza ADM e quali no. Gli autori confrontano sicurezza, metodi di pagamento, giochi e strumenti di tutela. Le schede vengono aggiornate con regolarità, inclusi bonus e condizioni attive.

I software di gioco utilizzati dai casinò vengono controllati dall’autorità competente. I generatori di numeri casuali devono essere certificati da enti di verifica indipendenti. Questo serve a garantire risultati casuali e non manipolabili.

L’ente verifica anche la gestione dei fondi. Il denaro dei giocatori deve restare separato dai conti operativi del casinò, così da ridurre il rischio di insolvenza.

Un altro ambito riguarda i pagamenti. Sono consentiti solo metodi tracciabili e vengono imposte procedure chiare per depositi e prelievi.

Le regole sui bonus devono risultare trasparenti e accessibili. Le condizioni non possono cambiare dopo l’attivazione dell’offerta.

Principali svantaggi dei casinò senza autorizzazione italiana

Alcuni siti di gioco stranieri usano licenze di paesi come Curaçao o Malta. Queste licenze valgono solo nei paesi che le rilasciano. In caso di controversia, le autorità italiane non hanno potere diretto.

Le differenze emergono anche nella gestione quotidiana. Il sito autorizzato usano sempre la lingua italiana e l’euro. I siti non autorizzati possono operare in altre lingue e proporre valute diverse, incluse criptovalute. Questo rende più complessa la comunicazione e aumenta il rischio di errori nei pagamenti.

Dal punto di vista fiscale, i casinò ADM versano imposte in Italia. I siti non autorizzati non contribuiscono al sistema fiscale nazionale. Questo incide anche sulla capacità di controllo e intervento delle autorità.

Rischi legali per i giocatori italiani

La normativa italiana vieta ai casinò senza licenza ADM di offrire gioco ai residenti in Italia. Il divieto riguarda l’operatore, non il giocatore. Tuttavia, l’uso di siti non autorizzati comporta conseguenze pratiche rilevanti.

Un giocatore che usa una piattaforma di gioco estera rinuncia alla tutela prevista dalla legge italiana. L’autorità italiana non può intervenire in caso di problemi con operatori non autorizzati.

Un altro aspetto riguarda l’oscuramento dei siti. ADM aggiorna regolarmente la lista dei domini bloccati. Nel 2022 sono stati oscurati oltre 9.800 siti di gioco non autorizzati.

Notare che: Un blocco può rendere inaccessibile un conto di gioco anche in presenza di fondi.

Dal punto di vista contrattuale, il rapporto segue la legge del paese di licenza del casinò. Questo comporta procedure complesse e costi elevati in caso di azioni legali.

Rischi finanziari e problemi di pagamento

Il problema più segnalato riguarda i prelievi. In molti casi, i tempi risultano indefiniti o le richieste vengono respinte senza spiegazioni chiare.

Le regole di prelievo sono standardizzate sulle piattaforme autorizzate. ADM impone procedure di verifica dell’identità definite e non ripetitive. Una volta completate, il casinò deve rispettare i tempi indicati nei termini.

Anche i metodi di pagamento incidono sulla sicurezza. ADM consente solo strumenti tracciabili.

carte di credito e di debito bonifici bancari portafogli elettronici autorizzati carte prepagate registrate

Alcuni casinò esteri utilizzano criptovalute o sistemi poco regolati. In questi casi, un errore di transazione risulta spesso irreversibile.

Mancanza di tutela del giocatore

Gli operatori autorizzati devono garantire un’assistenza chiara e procedure di reclamo definite. L’ente di controllo può intervenire come autorità di vigilanza.

Nei casinò non ADM, questa struttura manca. Il supporto clienti può risultare limitato o operare in lingue diverse dall’italiano. Le risposte spesso non includono riferimenti normativi.

Un altro aspetto riguarda la verifica dell’età. ADM impone controlli rigorosi per impedire l’accesso ai minori. Numerosi siti non autorizzati applicano controlli minimi, aumentando il rischio sociale.

Risorse italiane per il gioco responsabile

Portale Gioco Responsabile ADM

Numero Verde Nazionale 800 558822

Servizi SERD del Servizio Sanitario Nazionale

Istituto Superiore di Sanità

Strumenti di gioco responsabile e loro assenza

ADM impone ai casinò autorizzati strumenti di gioco responsabile obbligatori. I giocatori possono fissare limiti di deposito e di spesa e ridurli in qualsiasi momento. L’autoesclusione funziona a livello nazionale e vale per tutti i casinò ADM, così da evitare aggiramenti. I siti mostrano dati chiari sull’attività di gioco. Il giocatore può vedere cronologia, spese e durata delle sessioni.

Nei casinò non autorizzati, questi strumenti spesso mancano o funzionano in modo parziale. L’autoesclusione può valere solo per un singolo sito. I limiti possono essere modificati senza periodi di raffreddamento.

Ultime considerazioni

Le piattaforme di gioco non autorizzate sono facili da trovare online, ma non sono sempre sicure. Su questi siti puoi avere meno tutela e problemi con i pagamenti. Il sistema ADM offre regole e controlli chiari. I casinò non autorizzati restano fuori da queste regole. Per questo è importante controllare sempre la licenza prima di giocare. Gamblizard Italia aiuta a farlo, perché indica se un casinò ha licenza ADM e considera questi aspetti nelle valutazioni. foto Freepik