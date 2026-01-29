Benfica Real Madrid 4-2, gol di Trubin al 98' sconvolge diretta tv

Il Benfica ribalta il Real Madrid con un gol del portiere al 98’. L’esultanza irrompe in diretta tv mentre un cardinale parla di fede e maltempo.

Serata fuori copione in Champions League. All’ultima giornata della fase campionato, il Benfica supera il Real Madrid per 4-2 e si prende all’ultimo respiro un posto nei playoff. A decidere è un protagonista inatteso, il portiere Anatoliy Trubin.

L’azione finale arriva al 98’. Punizione, palla in area, Trubin sale per l’ultimo assalto. Il colpo di testa è preciso, il pallone finisce in rete e lo stadio esplode. Un gol pesantissimo che chiude una partita piena di ribaltamenti.

La squadra portoghese guidata da Mourinho trova così una qualificazione che sembrava in bilico fino a pochi istanti prima. Il Real Madrid incassa il colpo nel recupero dopo aver lottato per restare agganciato al risultato.

L’eco dell’esultanza non resta confinata allo stadio. In uno studio televisivo lusitano, dove si sta seguendo la partita, le urla travolgono una trasmissione in diretta. In collegamento c’è il cardinale Americo Aguiar.

Il religioso sta parlando della relazione tra Dio e le tempeste, tema legato al maltempo che colpisce il Paese. Nel pieno dell’intervento, il boato per il gol del portiere irrompe nello studio, copre le parole e cambia all’improvviso il clima della diretta.

Per qualche secondo l’attenzione si sposta dal discorso alla partita. La rete di Trubin diventa così il momento simbolo di una serata che unisce calcio, tensione sportiva e un fuori programma televisivo destinato a far parlare.