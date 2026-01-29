Frana a Niscemi, il sindaco avverte i cittadini: Vietato entrare nella zona rossa

Il sindaco di Niscemi torna a parlare dopo la frana e chiede ai cittadini di non oltrepassare l’area interdetta. L’accesso resta vietato salvo autorizzazioni specifiche, mentre sono attesi nuovi interventi sul territorio.

La zona colpita dalla frana resta chiusa e non può essere attraversata. A ribadirlo è stato il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, intervenuto con una diretta social durante la notte per richiamare i residenti al rispetto dei divieti.

L’accesso all’area classificata come zona rossa è consentito solo in casi specifici e sempre sotto il controllo dei vigili del fuoco. Il primo cittadino ha chiarito che ogni richiesta deve seguire un iter preciso e viene valutata in base al tipo di intervento necessario.

La perimetrazione dell’area interdetta, ha spiegato Conti, sarà definita in modo definitivo dopo le verifiche tecniche e scientifiche in corso. Fino ad allora, le regole restano in vigore senza eccezioni e le procedure operative restano affidate ai vigili del fuoco.

Nella giornata odierna è previsto l’arrivo dell’Esercito a Niscemi. Il Genio Militare sarà impegnato in una serie di lavori e opere sul campo per supportare le attività già avviate dopo il movimento franoso.

Il sindaco ha poi invitato a evitare polemiche e interpretazioni personali sulla situazione geologica dell’area. L’obiettivo dichiarato resta quello di concentrarsi sulle decisioni da prendere e sugli interventi necessari per affrontare l’emergenza e organizzare le prossime fasi operative.