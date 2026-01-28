Texas, tre bambini muoiono in uno stagno ghiacciato davanti alla madre

Tre bambini di 6, 8 e 9 anni sono morti dopo essere caduti in uno stagno ghiacciato in Texas. La madre ha tentato di salvarli senza riuscirci, mentre il ghiaccio cedeva sotto il suo peso. Un uomo del posto è intervenuto per mettere in salvo la donna.

Una giornata trascorsa in visita da amici si è trasformata in tragedia a Bonham, nel nord del Texas. Tre fratellini di 6, 8 e 9 anni hanno perso la vita dopo essere finiti in uno stagno coperto da uno strato sottile di ghiaccio, che non ha retto al loro peso.

Secondo la ricostruzione, il più piccolo ha provato a camminare sulla superficie gelata. Il ghiaccio si è spezzato all’improvviso e il bambino è caduto nell’acqua. I due fratelli maggiori si sono lanciati per aiutarlo, ma sono rimasti a loro volta bloccati tra le lastre e l’acqua gelida, senza riuscire a tornare a riva.

Leggi anche Bologna: Incendio in appartamento, morti madre e tre Bambini

A dare l’allarme è stata la sorella più grande, che ha chiamato la madre. Cheyenne Hangaman ha raggiunto di corsa lo stagno e ha tentato di afferrare i figli uno alla volta. Ogni volta che cercava di sollevarli, però, il ghiaccio si rompeva ancora, rendendo impossibile portarli in salvo.

Le urla hanno attirato un uomo che vive nelle vicinanze. È riuscito a lanciare una corda e a tirare fuori la donna dall’acqua. I soccorritori hanno recuperato prima i corpi dei due fratelli maggiori, mentre il più piccolo è stato trovato solo al termine delle ricerche nello stagno.

La morte dei tre bambini ha colpito duramente la piccola comunità rurale, dove la famiglia si trovava come ospite. Le autorità locali stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto nelle fasi precedenti alla caduta nel laghetto.