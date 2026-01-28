Scuola e sicurezza, circolare su coltelli e metal detector firmata da Valditara e Piantedosi

Coltelli tra i giovani, arriva una stretta del governo: firmata una circolare che coinvolge scuole, prefetture e forze dell’ordine. Prevista anche la possibilità di usare metal detector negli istituti su richiesta dei presidi.

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare congiunta che punta a ridurre la diffusione dei coltelli tra i più giovani. Il documento è destinato alle strutture territoriali dei due ministeri e introduce una linea operativa condivisa tra scuola e autorità di pubblica sicurezza.

Tra le misure previste compare anche l’uso dei metal detector all’interno degli istituti scolastici. Non si tratta di un obbligo generalizzato, ma di uno strumento attivabile in casi specifici, legato a situazioni ritenute delicate o a episodi che richiedono un rafforzamento dei controlli.

La decisione di ricorrere a questi dispositivi potrà partire dai dirigenti scolastici. I presidi, infatti, avranno la possibilità di avanzare una richiesta formale avviando un confronto con prefetture e questure, in un quadro di collaborazione che il testo punta a rendere stabile e strutturato.

L’obiettivo indicato è intervenire sul fenomeno del porto di coltelli tra adolescenti, rafforzando il coordinamento tra scuole e forze dell’ordine. La circolare definisce un percorso operativo comune per gestire le segnalazioni e valutare le misure più adatte nei diversi territori.