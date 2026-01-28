Morte di Patrizia Nettis, la gip riapre il caso e ordina nuove analisi sui cellulari

Alessia Mogavero | 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giudice blocca l’archiviazione sulla morte della giornalista Patrizia Nettis e dispone nuovi accertamenti tecnici su telefoni e traffico dati. Le indagini ripartono con analisi forensi e verifiche sulle celle telefoniche nelle ore precedenti al decesso.

morte patrizia

Le indagini sulla morte di Patrizia Nettis vanno avanti. La gip di Brindisi Vilma Gilli ha respinto la richiesta di archiviazione e accolto l’opposizione dei familiari della giornalista, trovata senza vita il 29 giugno 2023 nel suo appartamento di Fasano.

La decisione arriva a distanza di mesi dall’udienza dell’11 febbraio 2025. Per la Procura si era trattato di un suicidio, ma la famiglia della 41enne, assistita dall’avvocato Giuseppe Castellaneta, ha depositato atti e perizie ritenuti utili a escludere un gesto volontario.

Ora il giudice ha fissato in 90 giorni il termine per nuovi accertamenti tecnici sui telefoni. I controlli riguarderanno il cellulare della vittima e quelli di altre persone coinvolte, tra cui Riccardo Argento, unico indagato per istigazione al suicidio e minaccia, e il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, ascoltato come testimone.

Argento e Zaccaria, in periodi diversi, avevano avuto una relazione con la giornalista, che lavorava come addetta stampa per il Comune. I due la sera prima del ritrovamento del corpo la incontrarono per strada e ci fu un litigio. In passato il sindaco aveva parlato di una campagna denigratoria nei suoi confronti legata alla vicenda.

La gip ha disposto verifiche sulle celle telefoniche agganciate dai dispositivi di Argento e Zaccaria tra le 23 del 28 giugno e le 7 del 29 giugno. Saranno acquisiti anche i dati sugli Ip temporanei usati nelle ore in cui i due si scambiarono messaggi su WhatsApp.

Prevista inoltre un’integrazione della consulenza informatica con copia forense del telefono di Nettis. Il consulente dovrà controllare che lo smartphone non sia stato utilizzato o alterato dopo la restituzione. Richiesti infine i tabulati di un’amica della giornalista già sentita dagli inquirenti subito dopo il ritrovamento.