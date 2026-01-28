Pezzotto, operazione Switch Off contro la pirateria streaming: rete smantellata in Europa

Maxi operazione contro lo streaming illegale: smantellata una rete attiva in Europa con guadagni milionari. Oscurate piattaforme pirata e migliaia di utenti coinvolti anche in Italia.

Un’azione su larga scala contro la pirateria audiovisiva ha colpito Italia ed Europa. L’intervento è stato coordinato dalla Procura distrettuale di Catania e ha visto impegnata la polizia postale insieme a Eurojust, Europol, Interpol e alla rete operativa @On.

Nel mirino degli investigatori una struttura criminale attiva nello streaming illegale, capace di generare profitti per milioni di euro ogni mese. Le perquisizioni e i sequestri hanno riguardato dispositivi, server e apparecchiature usate per diffondere contenuti protetti da diritti.

Leggi anche Smantellata rete internazionale di streaming pirata da 22 milioni di utenti: 11 arresti

L’indagine, battezzata “Switch Off”, è partita un anno fa a Catania. Gli investigatori sono arrivati al gruppo grazie a elementi raccolti durante una precedente operazione internazionale, denominata “Taken Down”.

Decisiva l’analisi tecnica del materiale sequestrato e il tracciamento di movimenti finanziari complessi, in molti casi legati a criptovalute. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire l’organizzazione interna e i flussi di denaro.

Gli inquirenti hanno identificato un’associazione a carattere transnazionale composta da 31 persone. Gli indagati avrebbero gestito infrastrutture e abbonamenti illegali destinati a utenti in diversi Paesi, con una rete strutturata e ruoli definiti.