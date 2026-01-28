Università Lum, morto l'economista Dominick Salvatore

È morto a 86 anni l’economista Dominick Salvatore, docente storico della Lum e accademico di rilievo internazionale, autore di testi tradotti in 18 lingue e consulente per ONU, Banca Mondiale e FMI.

L’Università Lum annuncia la morte di Dominick Salvatore, scomparso a 86 anni. Economista di fama internazionale, era professore ordinario di Economia Politica nell’ateneo pugliese fin dalla nascita dell’istituzione.

Nel corso della sua carriera ha insegnato anche negli Stati Uniti, dove era professore emerito di Economia e direttore del Global Economic Policy Center alla Fordham University di New York. Ha inoltre ricevuto incarichi come professore onorario in diverse università tra Asia e Africa.

I suoi studi si sono concentrati su economia internazionale e monetaria. Il manuale “Teoria e problemi di microeconomia” è stato tradotto in 18 lingue ed è tra i testi più diffusi a livello globale nel suo ambito.

Accanto all’attività accademica, Salvatore ha collaborato con grandi organismi internazionali. Ha svolto il ruolo di consulente per Nazioni Unite, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, contribuendo a progetti e analisi legati alle politiche economiche.

Il rettore della Lum Antonello Garzoni ricorda il suo coinvolgimento fin dalle fasi iniziali dell’ateneo, condivise con il senatore Giuseppe Degennaro. Anche negli ultimi anni, collegandosi da New York, seguiva le lezioni e dialogava con gli studenti sui meccanismi delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali.

Per il presidente del cda Emanuele Degennaro, la sua figura resta centrale nella storia dell’università, dove è stato punto di riferimento per colleghi e studenti. Ne sottolinea la competenza e la capacità di rinnovare nel tempo il proprio pensiero scientifico.

Un ricordo arriva anche dalla direttrice generale Antonella Rago, che richiama il contributo dato allo sviluppo della Libera Università Mediterranea e il valore del suo lavoro accademico riconosciuto a livello internazionale.