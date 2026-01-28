Leila Karrobi morta a 28 anni per leucemia, il trapianto di midollo donato dal fratello

Una malattia scoperta all’improvviso, le cure, il trapianto dal fratello e poi le complicazioni: Leila Karrobi è morta a 28 anni. La giovane viveva a Ponte di Piave e stava completando gli studi quando la leucemia ha cambiato tutto.

Si è spenta lunedì sera Leila Karrobi, 28 anni, residente a Ponte di Piave, dopo quasi due anni di cure contro una leucemia scoperta nella primavera del 2023. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al decesso avvenuto in casa, accanto ai familiari.

La malattia era emersa mentre si trovava a Roma per motivi di studio. Aveva quasi terminato il suo percorso universitario quando un malore ha portato agli accertamenti e alla diagnosi. Poco prima dell’episodio fatale si era recata a Padova per controlli medici.

Da quel momento la sua vita si è divisa tra reparti ospedalieri, terapie e ricoveri ripetuti. A settembre 2023 aveva affrontato il passaggio più delicato, il trapianto di midollo, reso possibile dalla donazione del fratello Keyvan, in coincidenza con il compleanno di lui.

Dopo l’intervento sono però insorte complicazioni legate al rigetto, che con il tempo hanno compromesso vari organi. Le degenze si sono fatte sempre più frequenti, con la famiglia presente ogni giorno accanto a lei.

Leila aveva conseguito la laurea in Scienze politiche all’Università di Padova e si era poi iscritta a un master in Economia e Management nella capitale. Progetti e studi si erano interrotti con l’avanzare della malattia.

Lascia il padre Mehran, commerciante di origine iraniana, la madre Monica, titolare del negozio di abbigliamento Ghungroo – Il richiamo degli Angeli, il fratello Keyvan e il compagno Alessandro. Numerosi i messaggi arrivati da amiche e conoscenti, che ricordano il suo legame con il nonno materno e il suo modo affettuoso di salutare.

I funerali si terranno venerdì alle 10.30 nella chiesa di Ponte di Piave, dove la comunità si riunirà per l’ultimo saluto.