Alexis Ortega morto a 38 anni, era la voce di Spider-Man in America Latina

È morto a 38 anni Alexis Ortega, doppiatore messicano noto per aver dato la voce a Spider-Man in America Latina. La notizia ha colpito il pubblico Marvel. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche.

Alexis Ortega è morto a soli 38 anni. L’attore e doppiatore messicano era conosciuto dal grande pubblico per aver prestato la voce a Spider-Man nelle versioni spagnole destinate al mercato latino-americano. La notizia della scomparsa ha iniziato a circolare nelle ultime ore, lasciando sgomenti fan e colleghi.

Nato in Messico nel 1987, Ortega aveva avviato la carriera nel 2013. Nel tempo si era fatto spazio sia davanti alla telecamera sia dietro il microfono, fino ad arrivare alle grandi produzioni internazionali. La svolta era arrivata con le collaborazioni con Disney e Marvel Studios.

Leggi anche Incidente sul lavoro a Latina - muore operaio di 38 anni

Era diventato la voce abituale di Tom Holland in spagnolo, accompagnando il personaggio di Peter Parker in film come Spider-Man: Homecoming e “Avengers: Infinity War”. Il suo timbro giovane e dinamico aveva contribuito a rendere riconoscibile il supereroe per milioni di spettatori in America Latina.

Nel suo percorso figurano anche titoli di grande richiamo come “Big Hero 6” e “Star Wars: Rogue One”, che ne avevano ampliato la visibilità nel settore del doppiaggio internazionale. Il suo nome era ormai associato ai franchise più popolari degli ultimi anni.

Le cause della morte non sono state comunicate. L’ultimo contenuto condiviso sui social risale a novembre: uno scatto domestico insieme al suo cane. Da allora, nessun segnale pubblico. Sulle piattaforme online si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’interprete.