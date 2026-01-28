msi prestige 13 ai+ ukiyo e edition

Un’onda d’arte e tecnologia arriva in Italia con il nuovo MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Ed ition

Solo 2000 pezzi nel mondo, questa edizione limitata fonde la tradizione giapponese e la potenza dell’AI

MSI annuncia oggi la disponibilità in Italia del laptop MSI Prestige13 AI+ Ukiyo-e Edition . Svelata in occasione dell’ultima edizione di Computex, questa edizione limitata a tiratura eccezionalmente limitata – appena 2000 pezzi disponibili a livello globale – nasce per gli appassionati di tecnologia che cercano non solo prestazioni elevate, ma anche un design raffinato e una storia autentica da raccontare.

Il laptop sarà accompagnato da un set di accessori comprendente un badge identificativo personale, un’elegante custodia e un mouse con tappetino ispirati all’Ukiyo-e di Katsushika Hokusai.

Pensata per chi ama l’arte e la tradizione giapponese, questo modello destinato a distinguersi fa parte della nuova collezione “Artisan” di MSI, che celebra la perfetta fusione tra artigianalità e innovazione tecnologica. Nato dalla collaborazione tra MSI e la storica azienda giapponese di lacche Okadaya, il Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition è la perfetta unione della raffinata tecnica della laccatura di Yamanaka — un’arte tradizionale giapponese nata circa 400 anni fa — con l’avanguardia della tecnologia AI. La scocca è decorata con la celeberrima xilografia “La grande onda di Kanagawa”, reinterpretata in chiave moderna: i contorni netti e i colori della stampa tradizionale si trasformano in un elemento visivo distintivo che unisce tradizione e innovazione.

Questo design unico riflette l’impegno di MSI nel creare non solo prodotti tecnologicamente avanzati ma, con la sua collezione Artisan, veri e propri oggetti d’arte in grado di affascinare.

La configurazione disponbile in Italia presenta il meglio delle tecnologie attualmente disponibili: display OLED da 13,3" con risoluzione 2,8K, processore Intel® Core™ Ultra 7 258V con NPU dedicata per funzionalità AI, 32 GB di memoria LPDDR5x-8533, SSD NVMe Gen4 da 1 TB e GPU integrata Intel Arc 140V. In appena 990 grammi, il laptop MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition racchiude tutto il necessario per prestazioni fluide in multitasking e nella produzione di contenuti, con la sua autonomia elevata data dalla batteria da 75 Wh è il connubio tra portabilità e potenza, in un’estetica artigianale.

Per chi ama la tecnologia, per chi apprezza il design curato e la bellezza dell’arte tradizionale giapponese, questo laptop rappresenta una rara occasione: un oggetto che non solo lavora con potenza, ma parla di cultura, artigianalità e stile. Con il Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, MSI ridefinisce ciò che può essere un notebook, oggi non solo uno strumento, ma un pezzo da collezione.

Il laptop MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition è disponibile da oggi al prezzo di consigliato 1899 euro.