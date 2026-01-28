Fumo, Massimiliano Allegri sostiene l'aumento di 5 euro sul prezzo delle sigarette

In Italia il fumo provoca 93mila morti l’anno. Massimiliano Allegri sostiene una proposta di legge popolare per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette e dei prodotti con nicotina.

Massimiliano Allegri scende in campo contro il fumo e invita i cittadini a firmare la proposta di legge che punta ad alzare di 5 euro il costo di sigarette e prodotti da inalazione di nicotina. In un video diffuso sui social, l’allenatore ricorda che ogni anno in Italia 93mila persone muoiono per malattie legate al tabacco e rilancia l’appello a dire no alle sigarette.

L’iniziativa, chiamata “5 euro contro il fumo”, è promossa da Aiom, Fondazione Airc, Fondazione Veronesi e Fondazione Aiom. Alla raccolta firme hanno già aderito oltre 15mila cittadini, insieme a numerose associazioni di pazienti e società scientifiche. Possono partecipare tutti i maggiorenni attraverso la piattaforma del ministero della Giustizia, utilizzando Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Secondo i promotori, in pochi giorni è stato raggiunto il 30% delle 50mila sottoscrizioni necessarie per portare la proposta di legge di iniziativa popolare in Parlamento. L’obiettivo è ridurre il numero di fumatori agendo sul prezzo, ritenuto lo strumento più efficace per scoraggiare il consumo. Oggi fuma il 24% degli italiani.

L’aumento del costo, spiegano i sostenitori della campagna, avrebbe anche un effetto sulle entrate pubbliche, con risorse aggiuntive che potrebbero andare al Servizio sanitario nazionale. Allegri collega il tema alla prevenzione e agli stili di vita sani, indicando nello sport e nel calcio un canale diretto per parlare soprattutto ai giovani e promuovere scelte quotidiane lontane dal fumo.