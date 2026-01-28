Lino Guanciale Racconta la Fiction Rai sulla cattura di Matteo Messina Denaro

Lino Guanciale racconta il ruolo del colonnello dei carabinieri nella fiction Rai dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro. Tra preparazione sul set e coinvolgimento emotivo, l’attore descrive le sensazioni vissute durante le riprese.

Lino Guanciale veste l’uniforme dei carabinieri nella fiction L’invisibile, diretta da Michele Soavi, in onda su Rai1 in due serate il 3 e 4 febbraio. Interpreta il colonnello Gambera, nome di finzione che rimanda a una figura reale coinvolta nella lunga caccia al boss Matteo Messina Denaro, latitante per trent’anni.

Nel cast compaiono anche Ninni Bruschetta, Levante e Leo Gassmann. Al centro del racconto c’è il lavoro della squadra che arriva al blitz finale. Guanciale ricorda l’atmosfera sul set durante quelle scene: l’attesa era alta, il gruppo si era compattato e l’emozione è esplosa negli abbracci dopo le riprese, con la sensazione di aver condiviso uno sforzo lungo e intenso.

Per rendere credibili gesti e procedure è stata decisiva la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. I militari hanno seguito le riprese offrendo indicazioni tecniche e operative. L’incontro diretto con chi svolge quel lavoro ha inciso anche sul piano umano, aiutando gli attori a capire il peso di un’operazione che ha segnato la storia recente del Paese.

Guanciale spiega di aver accettato il progetto senza esitazioni, colpito dall’impostazione asciutta scelta dal regista. La storia mostra uomini in divisa alle prese con due fronti: da una parte l’obiettivo di fermare il boss e spezzare il mito della sua lunga latitanza, dall’altra la gestione della vita privata, tra famiglia e sacrifici personali.

L’attore arriva da un altro personaggio molto noto al pubblico, il commissario Ricciardi. Tra i due ruoli vede un filo comune nell’idea di giustizia, pur in epoche e contesti diversi. Cambia però la natura delle figure: Ricciardi nasce dalla fantasia, mentre il colonnello portato sullo schermo in questa serie si ispira a una persona reale, con un percorso concreto e documentato.