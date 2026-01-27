Vingegaard cade in allenamento a Malaga, appello alla sicurezza per gli amatori

Paura durante un’uscita di allenamento per Jonas Vingegaard: il campione danese è finito a terra vicino Malaga mentre cercava di aumentare il ritmo. La squadra rassicura sulle sue condizioni e richiama i ciclisti amatori alla prudenza.

Momenti di apprensione per Jonas Vingegaard, protagonista di una caduta durante una sessione di allenamento su strada nei pressi di Malaga. Il corridore danese, tra i nomi di punta del ciclismo mondiale, stava svolgendo il proprio lavoro quando ha perso il controllo della bici finendo a terra.

L’episodio si è verificato mentre il portacolori della Visma-Lease a Bike stava aumentando l’andatura, nel tentativo di guadagnare margine su un ciclista amatoriale che aveva provato a seguirlo nel tratto di strada scelto per l’allenamento. Una situazione non rara, ma che può diventare rischiosa quando le velocità si alzano.

Leggi anche Occupazione Abusiva a Civitanova: Preoccupazione e Appello alla Sicurezza

Dalla squadra sono arrivate rassicurazioni quasi immediate: secondo quanto comunicato, il due volte vincitore del Tour de France non avrebbe riportato conseguenze serie. Le sue condizioni sono state definite buone, escludendo danni rilevanti dopo la caduta.

Il team ha però colto l’occasione per ribadire un messaggio chiaro rivolto a chi pedala per passione. L’invito è a mettere sempre al centro la sicurezza, evitando di avvicinarsi troppo ai professionisti durante le loro sedute di lavoro su strada.

La richiesta è quella di garantire spazio e tranquillità agli atleti impegnati in allenamento, così da ridurre al minimo i rischi sia per loro sia per gli altri utenti della strada, soprattutto quando si procede a ritmi sostenuti.