Maine Coon Abarth premiato a Padova: è lui il gatto più bello del mondo

Un Maine Coon di otto mesi conquista la scena internazionale: Abarth trionfa a Padova e diventa simbolo di bellezza felina e allevamento responsabile, tra genealogia d’élite e carattere affettuoso.

Il protagonista assoluto dell’ultima Esposizione felina internazionale di Padova è un giovane Maine Coon dal manto rosso tigrato, capace di catturare sguardi e giudizi. Abarth, appena otto mesi, si è imposto come soggetto di riferimento tra i gatti in gara, distinguendosi per imponenza, proporzioni armoniche e presenza scenica.

Nato a Parigi da linee di sangue statunitensi di alto livello, il cucciolo è arrivato in Italia lo scorso ottobre, accolto nell’allevamento di Stefano Tomasoni, in provincia di Brescia. La scelta non è stata casuale: dietro c’è una ricerca lunga e mirata per assicurarsi una genealogia di valore, elemento determinante nelle competizioni di settore.

Oltre all’aspetto, ha inciso il temperamento. Abarth si è mostrato socievole, incline al contatto e a suo agio anche tra rumori e persone, qualità che hanno colpito durante le valutazioni. Il suo comportamento sereno e giocoso, persino con i giudici, ha rafforzato l’impressione di equilibrio tra estetica e indole.

Il titolo di Best in show Enfi è arrivato in entrambe le giornate della manifestazione, traguardo che gli vale già la qualifica di Junior Winner e lo proietta tra i giovani esemplari più promettenti nel panorama felino. Un riconoscimento che sottolinea standard morfologici elevati e qualità complessive fuori dal comune per l’età.

L’edizione padovana ha proposto un doppio format, affiancando alla rassegna Enfi anche una competizione legata al circuito Cfa, realtà di riferimento negli Stati Uniti. Due giurie internazionali e criteri distinti hanno animato in parallelo le valutazioni, offrendo al pubblico un confronto continuo tra metodi e tradizioni diverse.

Nei padiglioni si sono alternati oltre 300 gatti al giorno tra cuccioli e adulti, rappresentativi di numerose razze a pelo lungo e corto. L’affluenza ha confermato l’interesse crescente verso eventi che uniscono spettacolo, selezione e divulgazione sul benessere animale.

Gli organizzatori evidenziano proprio l’aspetto informativo come obiettivo centrale: favorire una cultura della responsabilità verso gli animali da compagnia. Preparazione, consapevolezza e lavoro professionale degli allevatori, supportati dalle associazioni che ne certificano l’attività, sono considerati passaggi essenziali per garantire tutela e qualità di vita ai gatti che entrano nelle famiglie.