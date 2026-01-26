Novità per DRAGON BALL: Sparking! Zero in arrivo

Nel corso dell’evento Genkidamatsuri è stato annunciato che DRAGON BALL: Sparking! Zero che riceverà nuovi contenuti quest’anno sotto forma di DLC.In aggiunta a nuovi personaggi che saranno svelati più avanti, il gioco si arricchirà di costumi, stage e modalità. Super 17, Bardock (Super Saiyan) e King Piccolo sono tra i personaggi in arrivo.La canzone principale di questo nuovo DLC sarà realizzata da Hironobu Kagayama che torna così, per la prima volta in 18 anni, a contribuire alla serie Dragon Ball Z: Sparking! con testi e musica di Kageyama stesso.La prima modalità sarà lanciata come update gratuito ed è chiamata “Mission 100”. Pensata per un giocatore singolo, include 100 battaglie con condizioni specifiche per il tuo team e gli avversari, in modo simile a quanto già esistito in DRAGON BALL Z Budokai Tenkaichi 3.Un altro aggiornamento gratuito in arrivo questa primavera aggiungerà una modalità “Survival”.I nuovi contenuti del DLC saranno disponibili su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC questa estate.Per i trailer copiare gli indirizzi sotto e incollarli su browser:Le versioni per Nintendo Switch & Nintendo Switch 2 inizieranno a ricevere il DLC dal Season Pass questo inverno e riceveranno i contenuti aggiuntivi più avanti.

