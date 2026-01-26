Abdon Pamich dimenticato a Vicenza durante la fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026

A Vicenza un momento simbolico della staffetta verso Milano-Cortina 2026 si trasforma in polemica: il campione olimpico Abdon Pamich, 92 anni, resta senza assistenza dopo il suo tratto con la fiaccola.

Quella che doveva essere una tappa carica di significato nel percorso verso Milano-Cortina 2026 si è trasformata in un episodio che ha suscitato sconcerto. Protagonista, suo malgrado, Abdon Pamich, leggenda della marcia italiana, oggi novantaduenne, rimasto senza supporto al termine del segmento di staffetta che lo vedeva coinvolto a Vicenza.

Oro olimpico nella 50 chilometri di marcia a Tokyo 1964 e volto storico dello sport nazionale, Pamich aveva preso parte alla cerimonia come tedoforo grazie all’iniziativa di Dario Zaccariotto, anche lui legato alla comunità degli esuli istriani, che aveva ricevuto da lui la fiaccola. Dopo il passaggio, però, il gruppo avrebbe proseguito verso l’area dell’evento finale senza che l’ex atleta venisse accompagnato.

Leggi anche Milano-Cortina 2026: la Fiamma Olimpica torna a Torino dopo 20 anni

Secondo le ricostruzioni, il campione sarebbe rimasto indietro, privo di assistenza, mentre il corteo si dirigeva verso piazza dei Signori. A occuparsi di lui sono stati alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, tra cui la presidente vicentina Maria Cristina Sponza, che lo hanno poi trasportato in auto fino al centro cittadino.

Quando Pamich ha raggiunto la zona della cerimonia conclusiva, l’appuntamento era ormai terminato. Testimoni presenti hanno riferito che il suo nome non sarebbe stato citato dal palco allestito nei pressi della Basilica Palladiana, nonostante il suo ruolo simbolico e la sua storia sportiva.

L’accaduto ha acceso discussioni. Zaccariotto ha parlato di un’“occasione persa”, pur evidenziando il calore ricevuto spontaneamente da cittadini, famiglie e bambini che si sono fermati per una foto con il campione. Dal Comune, l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio ha spiegato che era stato predisposto un pulmino per i tedofori, ammettendo però che Pamich è giunto in ritardo alla fase finale e manifestando rammarico per la situazione.