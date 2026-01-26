WhatsApp a pagamento in Europa: abbonamento per togliere la pubblicità dagli Aggiornamenti

WhatsApp prepara un’opzione in abbonamento per eliminare gli annunci dalla sezione Aggiornamenti in Europa e Regno Unito, con costi stimati intorno ai 4 euro mensili e garanzie sulla tutela delle chat private.

Un cambiamento rilevante si profila per WhatsApp nel mercato europeo e britannico, dove è allo studio una formula in abbonamento pensata per chi desidera usare l’app senza contenuti promozionali. L’iniziativa riguarda in particolare la scheda “Aggiornamenti”, area che negli ultimi tempi ha iniziato a ospitare comunicazioni di natura commerciale.

Le prime indicazioni parlano di un costo vicino ai 4 euro al mese, cifra che potrebbe subire ritocchi prima del lancio ufficiale e differenze in base al Paese. L’obiettivo dichiarato è offrire una versione dell’app priva di inserzioni, lasciando agli utenti la possibilità di scegliere se continuare con il modello gratuito sostenuto dalla pubblicità o passare alla modalità a pagamento.

Gli annunci interessati dal possibile abbonamento sono quelli visibili tra gli aggiornamenti, come promozioni e messaggi sponsorizzati provenienti da soggetti terzi. Non si tratta quindi di messaggi dentro le chat, ma di contenuti collocati in uno spazio separato, pensato per canali, stati e comunicazioni pubbliche.

Sul fronte della privacy, l’azienda ha chiarito che le conversazioni personali restano protette dalla crittografia end-to-end e non verranno utilizzate per modellare le inserzioni. Le informazioni impiegate per la pubblicità si baserebbero invece su elementi generali, come area geografica, lingua impostata o interazioni con determinati canali.

La mossa rappresenta un passo ulteriore nella diversificazione del servizio, che punta a bilanciare sostenibilità economica e tutela dei dati. L’introduzione dell’opzione a pagamento segnerebbe così una nuova fase per la piattaforma di messaggistica, sempre più orientata a offrire percorsi d’uso differenziati.